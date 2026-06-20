"Росстат" повідомляє про зростання середньої номінальної зарплати в РФ до близько 1 460 доларів у першому кварталі 2026 року. Офіційно це пояснюють індексацією в бюджетному секторі та підвищенням окладів на великих підприємствах на тлі низького безробіття (2,2%).
Як зазначає Служба зовнішньої розвідки України, ці показники значно відрізняються від реальної картини доходів населення.
"Сбербанк", який аналізує транзакційні дані, оцінює медіанну зарплату приблизно у 900 доларів, що майже вдвічі менше за офіційний середній показник.
Причиною розриву є висока концентрація доходів у ВПК, фінансовому секторі та сировинних галузях, які "підтягують" середню статистику, тоді як більшість цивільних секторів фактично стоять на місці.
У низці галузей зростання залишається мінімальним:
- рибальство, вугільна промисловість, авто- та деревообробка, залізниця — близько +6%
- виробництво одягу — ~791 долар
- охорона здоров’я — ~764 долари
- освіта — ~737 доларів
Додатковим сигналом є ситуація на ринку праці: за даними, кількість вакансій у РФ скоротилася на 20–25%, тоді як кількість резюме зросла на 34%.
Одночасно бізнеси все частіше відмовляються від розширення штату та підвищують зарплати лише для утримання працівників, що тисне на рентабельність і стримує інвестиції.
Окремо згадується кейс найбільшого російського виробника одягу - "Gloria Jeans", який заявив про ліквідацію власного виробництва через нестачу персоналу та перехід до моделі рітейлу.
Загальна тенденція свідчить про структурний дисбаланс: ресурси та робоча сила перерозподіляються на користь військово-промислового комплексу, тоді як цивільна економіка втрачає стійкість і темпи розвитку.