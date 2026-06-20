"Росстат" повідомляє про зростання середньої номінальної зарплати в РФ до близько 1 460 доларів у першому кварталі 2026 року. Офіційно це пояснюють індексацією в бюджетному секторі та підвищенням окладів на великих підприємствах на тлі низького безробіття (2,2%).

Як зазначає Служба зовнішньої розвідки України, ці показники значно відрізняються від реальної картини доходів населення.

"Сбербанк", який аналізує транзакційні дані, оцінює медіанну зарплату приблизно у 900 доларів, що майже вдвічі менше за офіційний середній показник.

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Причиною розриву є висока концентрація доходів у ВПК, фінансовому секторі та сировинних галузях, які "підтягують" середню статистику, тоді як більшість цивільних секторів фактично стоять на місці.

У низці галузей зростання залишається мінімальним:

рибальство, вугільна промисловість, авто- та деревообробка, залізниця — близько +6%

виробництво одягу — ~791 долар

охорона здоров’я — ~764 долари

освіта — ~737 доларів

Додатковим сигналом є ситуація на ринку праці: за даними, кількість вакансій у РФ скоротилася на 20–25%, тоді як кількість резюме зросла на 34%.

Одночасно бізнеси все частіше відмовляються від розширення штату та підвищують зарплати лише для утримання працівників, що тисне на рентабельність і стримує інвестиції.

Окремо згадується кейс найбільшого російського виробника одягу - "Gloria Jeans", який заявив про ліквідацію власного виробництва через нестачу персоналу та перехід до моделі рітейлу.

Загальна тенденція свідчить про структурний дисбаланс: ресурси та робоча сила перерозподіляються на користь військово-промислового комплексу, тоді як цивільна економіка втрачає стійкість і темпи розвитку.