ЦПД: РФ намагається втягнути Білорусь у війну проти України через виробництво озброєнь

Путін та Лукашенко зустрічаються на День космонавтики (архівне фото)

Росія продовжує спроби втягнути Білорусь у війну проти України через розміщення на її території виробництв, пов’язаних із виготовленням безпілотників та іншого озброєння.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, РФ намагається розвивати військово-промислову співпрацю з Білоруссю та залучати її інфраструктуру до виробництва озброєнь, що може створювати додаткові ризики для регіону.

Коваленко зазначив, що білоруське суспільство наразі не підтримує участі у війні, однак Москва продовжує тиск і спроби поступового втягування країни у конфлікт.

Він наголосив, що для Білорусі це є серйозним викликом – не допустити прямої участі у війні, оскільки Україна, за його словами, у разі ескалації реагуватиме жорстко.