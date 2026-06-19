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Генштаб: Московський НПЗ зупинив переробку нафти на невизначений термін після уражень Силами оборони

Уражено залізничні мости в Криму та інші цілі.

Генштаб: Московський НПЗ зупинив переробку нафти на невизначений термін після уражень Силами оборони
вибухи на Московському НПЗ
Фото: скриншот відео

Генштаб ЗСУ розповів про результати ураження Московського НПЗ, а також підтвердив ураження залізничних мостів в Криму та інших цілей.  

"18 червня та в ніч на 19 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України били по низці об'єктів російського агресора", – ідеться у повідомленні.

Зокрема уражено залізничні мости в районах Роздольного та Владиславівки на тимчасово окупованих територіях АР Крим.

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Ці мости використовувалися ворогом для забезпечення військових перевезень та постачання російської окупаційної армії.

Також уражено район зосередження озброєння та військової техніки противника в районі Сєвєродонецька Луганської області та склад паливо-мастильних матеріалів в Маріуполі на Донеччині.

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Також завдано ураження пунктам управління БпЛА окупантів в районах Покровська, Воскресенки та Сіверська Донецької області, Новоіванівки на Запоріжжі, а також Маліївки на Дніпропетровщині.

Підтверджено ураження 18 червня 2026 року комплексної установки переробки нафти, трьох резервуарів РВС-10000 та одного резервуара РВС-30000 на території Московського НПЗ. 

Підприємство припинило переробку нафти на невизначений термін.

У Генштабі підкреслюють: "Сили оборони України продовжать системні заходи з ураження до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України".

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