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ЦПД: російська пропаганда поширює фейк про нібито викрадення зброї із навчального центру ЗСУ

Подібні інформаційні вкиди є частиною системної дезінформаційної кампанії РФ. 

ЦПД: російська пропаганда поширює фейк про нібито викрадення зброї із навчального центру ЗСУ
російська пропаганда поширює черговий фейк
Фото: Центр протидії дезінформації

РФ активізувала чергову дезінформаційну кампанію для дискредитації українських військових. Цього разу росіяни поширюють фейк про нібито викрадення зброї із навчального центру ЗСУ.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Цього разу в мережі поширюється неправдива інформація про нібито "викрадення сотень одиниць стрілецької зброї" з навчального центру ЗСУ в Чернігівській області. У фейкових повідомленнях також стверджується, що частину цієї зброї начебто вилучили поліцейські для подальшого перепродажу кримінальним угрупованням.

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У ЦПД наголошують, що ці твердження є повністю вигаданими та не підтверджуються жодними реальними фактами. Російські ресурси традиційно не надають доказів, посилаючись лише на анонімні "джерела".

Також зазначається, що українські офіційні структури не повідомляли про подібні інциденти на території Чернігівської області.

За оцінкою ЦПД, подібні інформаційні вкиди є частиною системної кампанії РФ, метою якої є підрив довіри до Збройних сил України та правоохоронних органів, а також спроби посіяти недовіру та внутрішню напругу в суспільстві.

Російська пропаганда регулярно використовує маніпуляції та фейки, зокрема підробку кримінальних новин із нав’язуванням хибних наративів про нібито причетність військових до злочинів.

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