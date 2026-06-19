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Сили оборони знищили групу російських окупантів у багатоповерхівці Покровська

Для розміщення особового складу окупанти використовують багатоповерхові житлові будинки у місті.

Сили оборони знищили групу російських окупантів у багатоповерхівці Покровська
Сили оборони знищили групу російських окупантів у Покровську
Фото: скріншот з відео 7 корпусу

Сили оборони України завдали авіаудару по пункту накопичення особового складу російських військ у Покровську. Частину ліквідували, частину – "закатали у бетон".

Про це повідомили у 7 корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ.

За даними військових, противник продовжує стягувати підрозділи до міста та намагається розвивати наступ у смузі відповідальності корпусу. Для розміщення особового складу окупанти використовують багатоповерхові житлові будинки, де облаштовують приховані позиції, засоби зв’язку та точки запуску безпілотників.

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Після аналізу розвідувальних даних українські підрозділи визначили місце скупчення ворога та завдали по ньому точкового удару.

Унаслідок ураження знищено пункт розміщення одного з підрозділів 2-ї загальновійськової армії РФ, який перебував у панельній багатоповерхівці. За попередньою інформацією, ліквідовано близько 10 військовослужбовців противника, частина особового складу могла опинитися під завалами.

Місце ураження підтверджене засобами об’єктивного контролю, зазначили у ДШВ.

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