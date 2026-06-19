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Окупанти повторно атакували Краматорськ: загинула людина

Поранень зазнав хлопець 2007 року народження.

Окупанти повторно атакували Краматорськ: загинула людина
наслідки ударів по Краматорську
Фото: Краматорська МВА

Унаслідок повторного удару російської армії по СТО і автомийці у Краматорську Донецької області загинула жінка,, також є поранений.

Про це повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко.

"О 12:15 російські війська завдали удару по СТО та автомийці у Краматорську. Загинула жінка 1984 р.н.", – ідеться у повідомленні.

Також поранень зазнав хлопець 2007 року народження. Йому надається медична допомога.

Остаточні наслідки російського терору встановлюються.

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