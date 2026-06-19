Окупанти повторно атакували Краматорськ: загинула людина

Унаслідок повторного удару російської армії по СТО і автомийці у Краматорську Донецької області загинула жінка,, також є поранений.
Про це повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко.
"О 12:15 російські війська завдали удару по СТО та автомийці у Краматорську. Загинула жінка 1984 р.н.", – ідеться у повідомленні.
Також поранень зазнав хлопець 2007 року народження. Йому надається медична допомога.
Остаточні наслідки російського терору встановлюються.
- Сьогодні в обід росіяни двічі атакували місто, влучили поблизу багатоповерхівки та автомайданчика. Щонайменше 1 людина загинула і 3 поранені.