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Свириденко: уряд затвердив механізм невідкладних репарацій для постраждалих від сексуального насильства під час війни

Передбачена одноразова виплата у розмірі 3000 євро.

Свириденко: уряд затвердив механізм невідкладних репарацій для постраждалих від сексуального насильства під час війни
Уряд затвердив механізм невідкладних репарацій для постраждалих від сексуального насильства
Фото: Юлія Свриденко

Кабінет Міністрів України ухвалив механізм невідкладних репарацій для осіб, які постраждали від сексуального насильства, пов’язаного з російською агресією. 

Про це повідомила Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Згідно з рішенням, передбачена одноразова виплата у розмірі 3000 євро. Право на отримання такої допомоги матимуть також діти, народжені внаслідок цього злочину. Фінансування здійснюватиметься за рахунок внесків міжнародних партнерів і донорів.

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Уряд наголошує, що отримання цієї виплати не впливатиме на право громадян отримувати субсидії чи інші види державної допомоги.

Для розгляду звернень планується створення спеціальної комісії при Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності. Усі процедури будуть організовані таким чином, щоб забезпечити конфіденційність, повагу до гідності постраждалих та уникнення повторної травматизації.

За даними Офісу генерального прокурора, від початку повномасштабного вторгнення в Україні зафіксовано 398 випадків сексуального насильства, пов’язаного з війною, з них 248 – щодо жінок і 150 – щодо чоловіків. 

Водночас правозахисники зазначають, що реальна кількість випадків може бути значно більшою, оскільки багато постраждалих не повідомляють про злочини через страх осуду та стигматизацію.

"Росія використовує сексуальне насильство як ще один вид зброї проти наших людей. Це тяжкий воєнний злочин. Сьогоднішній міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту, його символ – квітка ріпака. Це черговий привід привернути увагу до цієї теми, але маємо говорити про неї щодня.

Держава зробить усе можливе, щоб Росія понесла відповідальність, а громадяни, які постраждали від цих злочинів, отримали репарації в повному обсязі", – наголошує Юлія Свириденко.

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