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LB.ua – у списку прозорих і відповідальних медіа в Україні

Загалом сюди у першому півріччі 2026 року включили 18 медіа.

LB.ua – у списку прозорих і відповідальних медіа в Україні
LB.ua

Видання LB.ua пройшло двоетапний глибинний моніторинг Інституту масової інформації та потрапило у список прозорих і відповідальних медіа України у першому півріччі 2026 року.

Про це йдеться на сайті ІМІ.

Загалом у Білому списку є 18 загальнонаціональних онлайн-медіа, серед яких – «Суспільне Новини», «Еспресо», «Бабель», «Радіо Свобода», hromadske, «Українська правда», NV, «Тексти», «Укрінформ», «Ґрати», «Громадське радіо», «Український тиждень», ZN,UA, «Рубрика», «Слово і Діло», «Новинарня» і Frontliner.

Оцінка медіа охоплює критерії прозорості, відповідальності, дотримання журналістських стандартів, а також чітке маркування рекламних матеріалів, додали в ІМІ.

«Білий список – це орієнтир для аудиторії в середовищі, де відрізнити якісну інформацію від маніпуляцій стає дедалі важче. Те, що 18 медіа тримають планку в 95%+, показує, що якісна журналістика в Україні існує навіть на п’ятий рік повномасштабної війни, попри величезні виклики й виснаження українських редакцій», – заявила директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк.

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