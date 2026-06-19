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На Дніпропетровщині росіяни вбили та поранили десятьох цивільних

Ворог понад 30 разів ворог атакував два райони Дніпропетровщини.

На Дніпропетровщині росіяни вбили та поранили десятьох цивільних
наслідки атаки РФ
Фото: Дніпропетровська ОВА

Понад 30 разів ворог атакував два райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Двоє людей загинули, восьмеро дістали поранень. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Прокудін.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Томаківська, Покровська, Червоногригорівська і Мирівська громади. 

Понівечені ліцей, підприємство, заправка, багатоквартирний та приватні будинки і автомобілі. 

Загинули 64-річний чоловік та 77-річна жінка. Постраждали восьмеро людей. Жінки 44 та 47 років госпіталізовані у важкому стані. Решта лікуватимуться амбулаторно. 

Противник завдав удару і по Апостолівській громаді, що на Криворіжжі. Пошкоджена автівка.

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