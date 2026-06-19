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Відбудова в окупації. Чи дійсно вона російська?

Російська «відбудова» Маріуполя має одну цікаву особливість. Вона майже не російська.

Після аналізу парку техніки, який працює на дорожніх, будівельних та інфраструктурних об’єктах, картина вийшла доволі показовою. Британські JCB, німецькі Liebherr, американські Caterpillar, турецькі Ford Trucks, китайські Zoomlion. І все це одночасно.

Зруйнований Маріуполь
Фото: Олена Сугак
Зруйнований Маріуполь

Російської техніки, здатної закрити весь цикл робіт, фактично немає.

Причому головна проблема не в самих машинах. Машину можна завезти. Навіть під санкціями. Проблема починається через 500, 1000 чи 5000 мотогодин, коли приходить час технічного обслуговування.

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Фільтри, шланги, пальці, втулки ще можна замінити китайськими аналогами. Але гідронасоси, редуктори, паливна апаратура, електронні блоки управління, системи безпеки кранів або автобетононасосів — це вже зовсім інша історія.

Особливо це стосується техніки, яка була закуплена до 2022 року. А значна частина зафіксованих Liebherr та JCB саме такого покоління.

Тобто сьогоднішня «відбудова» Маріуполя тримається не на російському технологічному суверенітеті, а на трьох речах:

  • залишках західного парку техніки;

  • сірому імпорті запчастин;

  • китайському заміщенні.

Саме Китай став головним бенефіціаром санкцій. Якщо західні компанії виходили з російського ринку, то Zoomlion, SANY та інші китайські виробники навпаки зайшли на нього максимально агресивно.

Але навіть Китай не здатен повністю замінити західні технології. У випадку Liebherr або Caterpillar існують вузли, які можна відремонтувати, але неможливо нормально «імпортозамістити». Можна поставити дешевий аналог. Питання лише, скільки він проживе.

Тому головна вразливість окупаційної «відбудови» знаходиться не в бетоні та асфальті. Вона знаходиться в гідронасосах, електроніці, редукторах, сервісних комплектах і компаніях, які все це тихо везуть через Туреччину, Казахстан, ОАЕ, Вірменію та Китай.

Росія не побудувала власну альтернативу західній техніці. Вона просто змінила маршрути постачання. І це дві великі різниці.

Читайте такожReuters: іноземні автомобілі потрапляють до Росії через Китай в обхід санкцій

Інші дописи блогу:
Петро Андрющенко Петро Андрющенко , керівник Центру вивчення окупації
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