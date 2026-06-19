Відбудова в окупації. Чи дійсно вона російська?

Після аналізу парку техніки, який працює на дорожніх, будівельних та інфраструктурних об’єктах, картина вийшла доволі показовою. Британські JCB, німецькі Liebherr, американські Caterpillar, турецькі Ford Trucks, китайські Zoomlion. І все це одночасно.

Російська «відбудова» Маріуполя має одну цікаву особливість. Вона майже не російська.

Фото: Олена Сугак Зруйнований Маріуполь

Російської техніки, здатної закрити весь цикл робіт, фактично немає.

Причому головна проблема не в самих машинах. Машину можна завезти. Навіть під санкціями. Проблема починається через 500, 1000 чи 5000 мотогодин, коли приходить час технічного обслуговування.

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Фільтри, шланги, пальці, втулки ще можна замінити китайськими аналогами. Але гідронасоси, редуктори, паливна апаратура, електронні блоки управління, системи безпеки кранів або автобетононасосів — це вже зовсім інша історія.

Особливо це стосується техніки, яка була закуплена до 2022 року. А значна частина зафіксованих Liebherr та JCB саме такого покоління.

Тобто сьогоднішня «відбудова» Маріуполя тримається не на російському технологічному суверенітеті, а на трьох речах:

залишках західного парку техніки;

сірому імпорті запчастин;

китайському заміщенні.

Саме Китай став головним бенефіціаром санкцій. Якщо західні компанії виходили з російського ринку, то Zoomlion, SANY та інші китайські виробники навпаки зайшли на нього максимально агресивно.

Але навіть Китай не здатен повністю замінити західні технології. У випадку Liebherr або Caterpillar існують вузли, які можна відремонтувати, але неможливо нормально «імпортозамістити». Можна поставити дешевий аналог. Питання лише, скільки він проживе.

Тому головна вразливість окупаційної «відбудови» знаходиться не в бетоні та асфальті. Вона знаходиться в гідронасосах, електроніці, редукторах, сервісних комплектах і компаніях, які все це тихо везуть через Туреччину, Казахстан, ОАЕ, Вірменію та Китай.

Росія не побудувала власну альтернативу західній техніці. Вона просто змінила маршрути постачання. І це дві великі різниці.