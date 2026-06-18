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Віцепрем’єр Кулеба: Від початку українські порти обробили 40 мільйонів тонн вантажів

Це попри постійні російські обстріли – росіяни випустили по портах півтори тисячі дронів.

Віцепрем’єр Кулеба: Від початку українські порти обробили 40 мільйонів тонн вантажів
експорт зерна
Фото: Мінінфраструктури

З початку 2026 року українські морські порти обробили 40 мільйонів тонн вантажів. 

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Понад половину від загального обсягу — понад 20 мільйонів тонн — становить аграрна продукція. Цей експорт допомагає забезпечувати продовольчу безпеку для десятків країн світу, додав віцепрем’єр.

За словами Кулеби, такого результату вдалося досягти попри постійні атаки з боку Росії - тільки з початку року ворог випустив по українських портах понад 1500 ударних безпілотників.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ пошкодила або повністю знищила 966 об’єктів портової інфраструктури, а також понад 200 цивільних суден. Унаслідок цих російських атак постраждали або загинули 257 цивільних, додав віцепрем’єр.

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