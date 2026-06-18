З початку 2026 року українські морські порти обробили 40 мільйонів тонн вантажів.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
Понад половину від загального обсягу — понад 20 мільйонів тонн — становить аграрна продукція. Цей експорт допомагає забезпечувати продовольчу безпеку для десятків країн світу, додав віцепрем’єр.
За словами Кулеби, такого результату вдалося досягти попри постійні атаки з боку Росії - тільки з початку року ворог випустив по українських портах понад 1500 ударних безпілотників.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ пошкодила або повністю знищила 966 об’єктів портової інфраструктури, а також понад 200 цивільних суден. Унаслідок цих російських атак постраждали або загинули 257 цивільних, додав віцепрем’єр.