Єврокомісія пропонує обмежити тимчасовий захист для біженців із України

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала уряди країн ЄС запровадити обмеження на прийом українських біженців.

Про це ідеться у листі, яке посадовиця направила лідерам ЄС із листом, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на європейські медіа.

У листі, йдеться, що Єврокомісія запропонує продовжити термін дії тимчасового захисту для українців. Проте сферу застосування цього механізму мають звузити, щоб не підривати здатність України до самооборони.

Хоча у документі не вказали конкретні заходи, західні ЗМІ розцінюють це як натяк на обмеження прийому чоловіків призовного віку. Раніше Німеччина і низка інших держав уже пропонували виключити громадян віком від 23 до 60 років або тих, хто виїхав незаконно, з переліку осіб, які отримують захист автоматично.

За даними Euractiv, будь-які подібні обмеження стосуватимуться лише нових заявників, які шукатимуть прихистку в ЄС. Наразі особливим статусом у межах союзу користуються понад 4,3 мільйона українців, а чинна директива діє до 4 березня 2027 року.

Рішення щодо нового формату статусу українських біженців ЄС планує ухвалити в липні цього року, або ж, якщо виникнуть труднощі, то у вересні.