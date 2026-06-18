​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
ГоловнаСвіт

Єврокомісія пропонує обмежити тимчасовий захист для біженців із України

Відповідний лист від Урсули фон дер Ляєн отримали лідери країн ЄС.

Єврокомісія пропонує обмежити тимчасовий захист для біженців із України
Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала уряди країн ЄС запровадити обмеження на прийом українських біженців. 

Про це ідеться у листі, яке посадовиця направила лідерам ЄС із листом, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на європейські медіа.

У листі, йдеться, що Єврокомісія запропонує продовжити термін дії тимчасового захисту для українців. Проте сферу застосування цього механізму мають звузити, щоб не підривати здатність України до самооборони.

Хоча у документі не вказали конкретні заходи, західні ЗМІ розцінюють це як натяк на обмеження прийому чоловіків призовного віку. Раніше Німеччина і низка інших держав уже пропонували виключити громадян віком від 23 до 60 років або тих, хто виїхав незаконно, з переліку осіб, які отримують захист автоматично.

За даними Euractiv, будь-які подібні обмеження стосуватимуться лише нових заявників, які шукатимуть прихистку в ЄС. Наразі особливим статусом у межах союзу користуються понад 4,3 мільйона українців, а чинна директива діє до 4 березня 2027 року.

Рішення щодо нового формату статусу українських біженців ЄС планує ухвалити в липні цього року, або ж, якщо виникнуть труднощі, то у вересні.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies