Комуністична партія Куби схвалила пакет реформ вільного ринку

Цей процес відбувається на тлі регулярних відключень електроенергії та дефіциту інших ресурсів на острові.

Комуністична партія Куби (КПК) схвалила пакет реформ, спрямованих на відкриття більшої кількості секторів для приватних інвестицій.

Про це повідомляє DW.

Процес реформ збігається зі зростанням економічного тиску з боку США та відбувається на тлі регулярних відключень електроенергії та дефіциту інших ресурсів на острові.

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Президент країни та перший секретар єдиної легальної політичної партії Мігель Діас-Канель вперше представив плани наприкінці минулого тижня.

Центральний комітет ПКК провів у середу позачергове пленарне засідання, щоб терміново оцінити пропозиції.

Партія написала в соціальних мережах, що зміни є “виразом логіки розвитку в історичний період”, і наполягала, що вони “не є відхиленням від соціалістичного проекту”.

Також зазначається, що пропозиції схвалив 95-річний брат революційного лідера Фіделя Кастро Рауль Кастро, якого досі вважають фактичним керівником країни.

Керівниця ідеологічного відділу Комітету Юніаскі Креспо Бакеро повторила партійні заклики, назвавши ці кроки відповіддю на “економічну війну проти Кубу”. Але вона також назвала реформи “внутрішньодержавною, креативною, сміливою та революційною відповіддю”.

Пропозиції президента Мігеля Діаса-Канеля, вперше висунуті під час несподіваної появи перед державними ЗМІ, не є особливо чіткими, але “обіцяють бути досить далекосяжними”.

Основні аспекти: