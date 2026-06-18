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Бельгія передасть Україні сім винищувачів F-16: чотири – на запчастини, три – для роботи в небі

Міністр оборони Франкен також запропонує уряду передати Україні всі бельгійські F-16 у найближчі роки.

Бельгія передасть Україні сім винищувачів F-16: чотири – на запчастини, три – для роботи в небі
Винищувачі F-16
Фото: EPA/UPG

Бельгія передасть Україні сім винищувачів F-16 до кінця цього року. 

Про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен перед початком засідання міністрів оборони НАТО у Брюсселі, повідомляє "Радіо Свобода".

"Цього року ми допоможемо, передавши сім F-16. Чотири – на запчастини, три – для роботи в небі України, щоб захищати Україну від російської агресії і дронів «Шахед»", – сказав Франкен.

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Він зазначив, що F-16 є ефективною платформою не лише для боротьби з безпілотниками, а й для перехоплення крилатих ракет й інших повітряних загроз.

Франкен також заявив, що запропонує уряду передати Україні всі бельгійські F-16 у найближчі роки. Втім, за його словами, темпи передачі залежатимуть від надходження до бельгійських ВПС нових винищувачів F-35.

"Ми повинні отримати F-35 до того, як зможемо передати F-16, адже маємо забезпечувати власну протиповітряну оборону і виконувати роль Бельгії в ядерній доктрині НАТО. Тому спочатку ми повинні отримати F-35, а вже потім можемо передавати F-16", – пояснив він.

Франкен також повідомив, що протягом дня має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі.

  • Бельгія входить до міжнародної коаліції з передачі Україні винищувачів F-16, яку очолюють Данія й Нідерланди. Раніше Бельгія заявляла про намір поступово передати Україні всі свої літаки цього типу після їхньої заміни на американські F-35.
  • У березні 2025 року в уряді Бельгії повідомляли, що не переждали Україні жодного F-16 через затримку з постачанням нових F-35 зі США. 
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