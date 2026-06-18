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Трамп подякував Сі Цзіньпіну та Путіну за «нейтралітет» у війні з Іраном

За словами Трампа, вони не перешкоджали його зусиллям щодо стримування ядерних амбіцій Ірану.

Трамп подякував Сі Цзіньпіну та Путіну за «нейтралітет» у війні з Іраном
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент Китаю Сі Цзіньпін та президент Росії Путін були «нейтральними» під час війни з Іраном та не перешкоджали його зусиллям щодо стримування ядерних амбіцій Тегерана.

Про це пише Reuters, цитуючи Трампа.

Виступаючи на прес-конференції в рамках саміту "Великої сімки", Трамп заявив журналістам, що вдячний лідерам за те, що вони не втручаються в конфлікт.

«Я хочу подякувати Китаю, президенту Сі. Я був з ним, і він залишався нейтральним, повністю нейтральним, і я це ціную», – сказав Трамп. «І я хочу подякувати Володимиру Путіну, він був дуже нейтральним. Вони могли б зробити нам набагато складніше».

Попри це, за даними джерел видання, представники розвідки США оцінюють, що Пекін постачав Тегерану товари, що потенційно можуть мати військове призначення. Незалежні нафтопереробні заводи Китаю були основними клієнтами Ірану під час конфлікту, нехтуючи санкціями США.

Але Трамп заявив, що Сі допоміг у вирішенні конфлікту, і уникав надсилання «великої зброї» або переносних ракет класу «земля-повітря».

  • Президент США заявив, що Сполучені Штати не планують надавати фінансову допомогу Ірану у межах мирних домовленостей, попри значні збитки, яких зазнала країна внаслідок американських ударів.
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