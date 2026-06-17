Трамп заявив, що США не надаватимуть фінансову допомогу Ірану

"Ми не повинні їм нічого давати".

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не планують надавати фінансову допомогу Ірану у межах мирних домовленостей, попри значні збитки, яких зазнала країна внаслідок американських ударів.

Про це він сказав на пресконференції після саміту G7 у Франції, пише Укрінформ.

За словами Трампа, масштаби руйнувань в Ірані оцінюються у 1,5–2 трильйони доларів, однак це не означає, що Вашингтон має надавати компенсації чи фінансову підтримку.

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"Ми не повинні їм нічого давати", – сказав Трамп.

Водночас він зазначив, що потенційне пом’якшення санкцій або інші елементи мирної угоди залежатимуть від конкретних умов.

Трамп припустив, що інші держави або приватні інвестори можуть бути зацікавлені у вкладеннях в іранську економіку після завершення конфлікту.

"Дехто може захотіти інвестувати. Ви можете інвестувати у будь-яку країну, яку захочете, але навряд чи зможете інвестувати настільки вдало", – заявив він.

Трамп також наголосив, що Іран потребує зовнішніх інвестицій через масштабні руйнування.

"Їм потрібні інвестиції, тому що ми завдали збитків на півтора трильйона, можливо, на два трильйони доларів, тож хтось муситиме їм допомогти", – сказав президент США.

Окрім цього, він заявив, що США можуть відновити удари у разі провалу домовленостей.

"Якщо цього не буде зроблено впродовж 60 днів, нічого страшного – ми повернемося до бомбардувань. Я не хочу цього робити, тому що угода дуже хороша. Але нам, можливо, доведеться це зробити, тому що ми ніколи не дозволимо їм мати ядерну зброю", – додав Трамп.

Днями США оголосили про досягнення угоди з Іраном про завершення бойових дій, розпочати 28 лютого. Віцепрезидент США Джей Ді Венс, коментуючи анонсовану угоду, казав, що вона має загальний характер.

Підписання заплановане на 19 червня.

Водночас Дональд Трамп на полях саміту Group of 7 заявив, що мирні домовленості з Іраном ще не фіналізовані і якщо їх зміст не задовольнить США, то бої продовжаться.