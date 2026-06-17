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Reuters: Мінфін США не продовжив винятки з санкцій щодо російської нафти

Поки невідомо, чи США відновлять санкції щодо російської нафти.

Reuters: Мінфін США не продовжив винятки з санкцій щодо російської нафти
Фото: epravda.com.ua

Міністерство фінансів США станом на вечір середи не продовжив дії винятків із санкцій щодо російської нафти, термін яких сплив опівночі 17 червня, пише Reuters.

У повідомленні зазначається, що Мінфін США не опублікував оновлення щодо продовження винятків із санкцій, які дозволяли окремі операції з російською нафтою та втратили чинність опівночі.

Водночас наразі невідомо, чи означає це автоматичне відновлення санкційних обмежень. В адміністрації Трампа не уточнили подальший порядок дій.

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Раніше під час загострення глобальної енергетичної ситуації адміністрація США запроваджувала тимчасові винятки із санкцій для постачання російської нафти, щоб стабілізувати енергетичні ринки та підтримати країни, які зазнавали енергетичної кризи.

Після досягнення домовленостей щодо врегулювання окремих міжнародних криз у сфері енергетики, підхід Вашингтона до санкційної політики може бути переглянутий.

У вівторок Дональд Трамп припустив, що США можуть знову запровадити санкційні обмеження проти Росії, скасувавши тимчасові винятки.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США поки не надало коментарів.

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