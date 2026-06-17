Рютте: Європейські країни замінять більшу частину військової техніки, яку США виводять із планів НАТО

Європейські союзники по НАТО вже пообіцяли замінити більшу частину військової техніки та озброєння, які США вилучають зі свого пакету допомоги альянсу.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте, передає Politico.

Наприкінці минулого місяця Вашингтон повідомив союзникам, що забирає широкий спектр військових спроможностей — зокрема, стратегічні бомбардувальники, винищувачі, дрони, підводні човни та військові кораблі — з резерву сил, які Альянс може задіяти під час війни.

Реклама

Генсек НАТО зазначив, що наразі триває робота над тим, аби повністю закрити ці позиції. За його словами, більшу частину роботи вже виконали, деякі питання майже вирішили, а окремі теми ще потребують додаткових дискусій. США пояснили союзникам, що скоригували свої внески до моделі сил НАТО, тому іншим країнам доведеться активізуватися. Рютте додав, що європейські держави та Канада готові і мають можливість робити більше.

Джерела видання повідомили, що рішення США набуло чинності негайно. На практиці це означає, що американську техніку більше не включатимуть у воєнні плани НАТО, хоча Вашингтон все одно зможе розгорнути її під час реальної війни.

Тепер європейські союзники намагаються оперативно замінити ці військові активи. Дипломати зазначають, що деякі позиції замінять аналогічним озброєнням від інших країн, а інші вимагатимуть нестандартних рішень — наприклад, заміни традиційної авіації безпілотниками. Найскладнішим завданням стануть стратегічні бомбардувальники, оскільки Європа не має їм заміни.

Один із дипломатів повідомив, що союзники представлять свої нові пропозиції до початку липня з можливістю негайної активації — якраз до саміту НАТО в Анкарі, який відбудеться 7–8 липня. Тож у разі належних пропозицій жодних прогалин в обороні не виникне. Інший представник Альянсу додав, що європейські країни вже почали постачати необхідне озброєння, а плани розробляють спільно з усіма учасниками, що дає певний запас часу та можливостей.