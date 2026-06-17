Європарламент підтримав нову систему повернення нелегалів до третіх країн

Європарламент схвалив зміни до політики ЄС щодо повернення до третіх країн нелегальних мігрантів, які незаконно перебувають на території блоку.

За відповідне рішення проголосували 418 євродепутатів, 218 були проти, ще 30 утрималися. Перед цим неформальної домовленості щодо тексту досягли представники Європарламенту та Ради ЄС.

Нові правила мають спростити й пришвидшити процедури повернення. У Європарламенті наголошують, що вони мають застосовуватися з дотриманням фундаментальних прав, міжнародного права, принципу невисилання до країни, де людині може загрожувати небезпека, а також заборони колективних вислань.

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Згідно з новими правилами, рішення про повернення громадянина країни, що не входить до ЄС, супроводжуватиметься зобов’язанням залишити відповідну державу-член негайно або у визначений строк.

Особи, щодо яких ухвалили рішення про повернення, повинні будуть співпрацювати з владою. Для підготовки повернення їх зможуть затримувати на підставі індивідуальної оцінки — зокрема, якщо вони не співпрацюють, можуть втекти або становлять ризик для безпеки.

Таке затримання має санкціонувати адміністративний або судовий орган. Його строк може становити до 24 місяців. У деяких випадках можливе продовження ще до шести місяців — наприклад, якщо змінилися обставини, з’явилася нова інформація або покращилася співпраця з третьою країною.

Країни ЄС також зможуть застосовувати альтернативи затриманню: фінансову гарантію, електронний моніторинг, регулярну реєстрацію в органах влади або обов’язок проживати у визначеному місці.

Окремо правила дозволяють національним органам проводити слідчі дії для підготовки або забезпечення повернення. Йдеться, зокрема, про обшуки самих осіб, їхнього житла чи інших приміщень, а також вилучення особистих речей і електронних пристроїв. Такі дії потребуватимуть судового або адміністративного дозволу.

Нові правила також передбачають можливість створення так званих центрів повернення за межами ЄС. Туди зможуть переводити мігрантів, щодо яких ухвалили рішення про повернення, якщо відповідна третя країна погодиться їх приймати. Виняток становитимуть неповнолітні без супроводу.

Такі угоди можна буде укладати лише з країнами, які дотримуються прав людини, міжнародного права та принципу невисилання. Перед набуттям чинності таких домовленостей національна влада має повідомити Єврокомісію та інші держави-члени ЄС.

Доповідач з цього питання Малик Азмані заявив, що Європа “після майже 20 років застою” отримала реалістичні механізми повернення людей, які не мають права залишатися в ЄС.

Після схвалення Європарламентом текст має формально затвердити Рада ЄС. Потім його опублікують в Офіційному журналі ЄС, після чого правила набудуть чинності.

Частина положень, зокрема щодо центрів повернення, оцінки віку неповнолітніх та зовнішнього виміру повернень, почне діяти одразу. Інші норми, які потребують підготовки, застосовуватимуть через 12 місяців після набуття законом чинності.