Спільна заява G7: лідери обдумують надання Україні ліцензій на виробництво зброї та хочуть збільшити постачання ППО

Лідери США, Франції, Італії, Канади, Німеччини, Японії і Великої Британії оприлюднили спільну заяву за результатами зустрічей в Евіані.

Лідери країн Group of 7 опублікували спільну заяву про намір продовжувати підтримку України в її захисті свободи, суверенітету і територіальної цілісності. Вони підтвердили солідарність з народом України, що страждає від атак проти критичної інфраструктури й культурних цінностей.

Також в опублікованій на сайті саміту заяві йдеться про високу оцінку стійкості й прогресу на полі бою, досягнутого в попередні місяці. Лідери G7 вважають, що зараз настає новий імпульс.

"Для підтримки та прискорення цього нового імпульсу ми погоджуємося збільшити постачання можливостей протиповітряної оборони, додаткових систем та перехоплювачів, а також засобів далекого радіусу дії. Ми також готові розглянути можливість поширення на Україну ліцензій, щоб дозволити збільшення військового виробництва України", – повідомили в заяві.

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Ліцензії на виробництво протиповітряної оборони – це те, на чому протягом тривалого часу наголошує Україна. Власне виробництво дефіцитних ракет для антибалістичних систем дозволило б економити запаси інших країн.

Також лідери країн G7 погодилися надавати подальшу енергетичну допомогу, аби допомогти Україні пережити наступну зиму.

"Ми зобов'язуємося посилити тиск на російську воєнну економіку. В цьому контексті ми посилимо наші санкції, зокрема проти секторів нафти й газу. Ми вважаємо, що зараз правильний час для вжиття додаткових заходів, оскільки президент Трамп уклав угоду, яку ми підтримуємо, щодо відновлення Ормузької протоки", – повідомили лідери семи найбільш розвинених економік світу.

Йдеться у заяві й про інші теми. Лідери привітали угоду між США та Іраном, про яку оголосили напередодні. Також вони озвучили занепокоєння через ядерні та балістичні амбіції КНДР і підтвердили зобов'язання провести її ядерне розброєння відповідно до резолюції Радбезу ООН.

Саміт G7 у Франції

Саміт країн "Великої сімки" цього року проходить в Евіані, 15-17 червня. Окрім лідерів країн-учасниць, участь у ньому традиційно беруть запрошені гості, зокрема український президент. Для Володимира Зеленського захід став можливістю провести нову зустріч із американським колегою Дональдом Трампом.

Фото: G7 Facebook Присвячений Україні захід в межах саміту

Учора Зеленський сказав, що Трамп позитивно налаштований стосовно надання Україні ППО. Також він обговорив надання ліцензій на виготовлення озброєння.