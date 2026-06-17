Спільна заява G7: лідери обдумують надання Україні ліцензій на виробництво зброї та хочуть збільшити постачання ППО

Лідери країн Group of 7 опублікували спільну заяву про намір продовжувати підтримку України в її захисті свободи, суверенітету і територіальної цілісності. Вони підтвердили солідарність з народом України, що страждає від атак проти критичної інфраструктури й культурних цінностей.
Також в опублікованій на сайті саміту заяві йдеться про високу оцінку стійкості й прогресу на полі бою, досягнутого в попередні місяці. Лідери G7 вважають, що зараз настає новий імпульс.
"Для підтримки та прискорення цього нового імпульсу ми погоджуємося збільшити постачання можливостей протиповітряної оборони, додаткових систем та перехоплювачів, а також засобів далекого радіусу дії. Ми також готові розглянути можливість поширення на Україну ліцензій, щоб дозволити збільшення військового виробництва України", – повідомили в заяві.
Ліцензії на виробництво протиповітряної оборони – це те, на чому протягом тривалого часу наголошує Україна. Власне виробництво дефіцитних ракет для антибалістичних систем дозволило б економити запаси інших країн.
Також лідери країн G7 погодилися надавати подальшу енергетичну допомогу, аби допомогти Україні пережити наступну зиму.
"Ми зобов'язуємося посилити тиск на російську воєнну економіку. В цьому контексті ми посилимо наші санкції, зокрема проти секторів нафти й газу. Ми вважаємо, що зараз правильний час для вжиття додаткових заходів, оскільки президент Трамп уклав угоду, яку ми підтримуємо, щодо відновлення Ормузької протоки", – повідомили лідери семи найбільш розвинених економік світу.
Йдеться у заяві й про інші теми. Лідери привітали угоду між США та Іраном, про яку оголосили напередодні. Також вони озвучили занепокоєння через ядерні та балістичні амбіції КНДР і підтвердили зобов'язання провести її ядерне розброєння відповідно до резолюції Радбезу ООН.
Саміт G7 у Франції
Саміт країн "Великої сімки" цього року проходить в Евіані, 15-17 червня. Окрім лідерів країн-учасниць, участь у ньому традиційно беруть запрошені гості, зокрема український президент. Для Володимира Зеленського захід став можливістю провести нову зустріч із американським колегою Дональдом Трампом.
Учора Зеленський сказав, що Трамп позитивно налаштований стосовно надання Україні ППО. Також він обговорив надання ліцензій на виготовлення озброєння.