Українофобська "Альтернатива для Німеччини" могла б взяти 29% портфелів у Бундестазі.

Праві екстремісти з партії "Альтернатива для Німеччини" могли б здобути перемогу з комфортним відривом від коаліційних сил, якби вибори до Бундестагу відбулися вже цього тижня.

Як пише Handelsblatt, результати соціологічних опитувань показують рівень підтримки ультраправих у 29%, в той час як керівний Християнсько-демократичний союз Фрідріха Мерца набирає лише 20%. Ніколи раніше дослідження електорального настрою не показували настільки переконливої переваги AfD.

Колишня партія влади, соціал-демократи, не входить навіть до трійки лідерів, поступаючись "зеленим". Однаковий рейтинг із соратниками Олафа Шольца у розмірі 12% мають ліві, а інші політсили балансують на межі прохідного бар'єра.

"Альтернатива для Німеччини" займає вкрай проросійську, євроскептичну і українофобську позицію, виступаючи за нормалізацію відносин з Кремлем і утиски наших співвітчизників, які знайшли прихисток від війни в Німеччині.