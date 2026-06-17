«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
ГоловнаСвіт

Німецькі ультраправі досягли рекордного відриву від партії влади в соцопитуваннях

Українофобська "Альтернатива для Німеччини" могла б взяти 29% портфелів у Бундестазі.

Німецькі ультраправі досягли рекордного відриву від партії влади в соцопитуваннях
Бундестаг
Фото: EPA/UPG

Праві екстремісти з партії "Альтернатива для Німеччини" могли б здобути перемогу з комфортним відривом від коаліційних сил, якби вибори до Бундестагу відбулися вже цього тижня.

Як пише Handelsblatt, результати соціологічних опитувань показують рівень підтримки ультраправих у 29%, в той час як керівний Християнсько-демократичний союз Фрідріха Мерца набирає лише 20%. Ніколи раніше дослідження електорального настрою не показували настільки переконливої переваги AfD.

Колишня партія влади, соціал-демократи, не входить навіть до трійки лідерів, поступаючись "зеленим". Однаковий рейтинг із соратниками Олафа Шольца у розмірі 12% мають ліві, а інші політсили балансують на межі прохідного бар'єра. 

"Альтернатива для Німеччини" займає вкрай проросійську, євроскептичну і українофобську позицію, виступаючи за нормалізацію відносин з Кремлем і утиски наших співвітчизників, які знайшли прихисток від війни в Німеччині. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies