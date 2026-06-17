ФБР заявило про запобігання нападу на Білий дім під час святкування ювілею Трампа

Відомо, що кілька людей були затримані.

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Федеральне бюро розслідувань США запобігло нападу на Білий дім під час святкування 80-річчя Дональда Трампа.

Про це заявив директор ФБР Каш Патель.

За словами Пателя, ФБР дізналося про потенційну загрозу ще 10 червня.

"Завдяки швидким діям ФБР, наших партнерів та Департаменту електронних операцій, кілька осіб зараз перебувають під вартою, а ймовірно заплановані напади були швидко зупинені", - зазначив він.

За даними Fox News, затримані п’ятеро осіб, а всього в плануванні атаки могло брати участь 23 особи. Вони мали намір ударити дронами по сусідніх будинках, щоб спровокувати евакуацію з Білого дому, а потім відкрити вогонь по людях. Ціллю атаки нібито була політична еліта.