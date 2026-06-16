Розслідування видання Financial Times виявило, що керована з Росії диверсійна мережа, яка організувала підпали майна родини британського прем'єр-міністра Кіра Стармера, завербувала в Лондоні щонайменше ще одного виконавця.

Цю особу досі офіційно не ідентифікували та не притягнули до відповідальності.

Журналісти виявили невідомого раніше оперативника завдяки аналізу відеозаписів, які публікувала Direct Action — фейкова англомовна ультраправа організація, якою насправді керували з території Росії.

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На одному з відеороликів за січень минулого року зафіксували чоловіка, який наносив ісламофобські графіті на стіни мусульманської початкової школи у східному Лондоні. Камера чітко зняла особливе татуювання у вигляді колючого дроту на його правому зап'ясті. Журналісти порівняли ці кадри зі знімками засудженого виконавця підпалів і виявили, що у того подібного татуювання немає.

15 червня Королівський суд визнав винним українського будівельника Романа Лавриновича у здійсненні підпалів автомобіля та двох об'єктів нерухомості, пов'язаних зі Стармером. Під час судового процесу Лавринович зізнався, що перед підпалами він також малював антимусульманські гасла на релігійних центрах за наказом того ж російськомовного куратора.

Як з’ясувалося, Лавриновича через Telegram інструктував куратор під псевдонімом El Money. За даними FT, ця особа перебуває в Росії та пов'язана з децентралізованою прокремлівською хакерською мережею NoName057(16), яка регулярно здійснює кібератаки проти країн НАТО. Російська мережа використовувала Telegram для пропозиції грошових винагород за осквернення ісламських об'єктів гаслами на кшталт «Stop Islam».

Контртерористична поліція Великої Британії заявила, що не має прямих доказів того, що підпали координували безпосередньо російські спецслужби чи військові на державне замовлення, тому справу розглядали як автономні дії прокремлівських радикалів. Суддя також заявив присяжним, що мотиви російського куратора не мають значення для суті звинувачення у підпалі.

Попри те, що Лавринович прямо на суді зізнався в участі в антиісламській кампанії графіті, офіційних звинувачень за цими епізодами йому так і не висунули, а ширшу російську мережу залякування Direct Action поліція фактично не розслідувала належним чином.