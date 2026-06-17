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Ілон Маск пообіцяв засудити німецького телемовника через наклеп про мігрантів

ZDF зробив трильйонера відповідальним за протести у Північній Ірландії.

Ілон Маск пообіцяв засудити німецького телемовника через наклеп про мігрантів
Ілон Маск
Фото: EPA/UPG

Перший трильйонер в історії людства Ілон Маск заявив про намір вимагати юридичних наслідків для німецької телекомпанії ZDF, яка безпідставно поклала на нього відповідальність за насильницькі антиміграційні протести в Північній Ірландії.

Як пише BBC, американець підготував позов проти мовника через те, що оприлюднені редакцією матеріали про мітинги та погроми містили твердження, що "Ілон Маск закликав полювати на мігрантів". 

Засновник SpaceX та власник соцмережі X активно залучався до теми протестів у Белфасті. Він писав, що тільки шляхом постійних та масових акцій непокори можна домогтися зміг у міграційній кризі. 

ZDF вже відреагували на звинувачення у наклепі з боку Маска і внесли зміни до своїх публікацій. Компанія визнала, що деякі з її формулювань могли бути "неточними і через це вводити в оману". Відтепер у сюжетах йдеться про те, що Маск робив репости дописів ультраправих активістів, які закликали відреагувати на спробу вбивства чоловіка мігрантом із Судану.

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