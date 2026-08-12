Без відключень улітку. Що рятує енергетику в період аномальної спеки і чи допоможе це взимку

Але є в цій історії ще один фактор: росіяни зараз не б'ють так інтенсивно по об'єктах генерації та розподілу електроенергії. Очевидно, що за енергетику вони візьмуться ближче до опалювального сезону.

У теплі місяці Україна зайшла з невеликим запасом потужності. Додатковий фактор — Енергоатом разом з регуляторами доволі якісно спланував ремонтну кампанію на АЕС .

Дві хвилі високих температур залишилися практично непоміченими для українських споживачів. Світло не вимикали ні населенню, ні бізнесу. Ситуація теперішнього літа різко контрастує з торішнім і позаторішнім, але на це є суттєві причини.

Випробування високими температурами пройдено

Українська енергетика пережила дві хвилі літньої спеки. І якщо торік споживання різко зростало — його було нічим перекрити, попереджали про можливі відключення, то цього літа побутові споживачі не відчули жодних наслідків.

Фото: EPA/UPG Спекотний день у Львові, 29 червня 2026 р.

У літню спеку Україна зайшла краще підготовленою, ніж торік. По-перше, держава мала в запасі кілька блоків теплових станцій, які працювали в пікові години лише на українських споживачів. По-друге, енергетики дещо скоригували графік ремонтів одного атомного блока, безпекові вимоги цього не забороняють. По-третє, допомагають країні і сонячні станції: не лише промислові, а й менші, які масово встановлюють і побутові споживачі, і бізнес. По-четверте, росіяни поки менше атакують об'єкти електрогенерації та розподілу. І все це вкупі спрацювало — Україна не поверталася до графіків.

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Ще наприкінці липня уряд попереджав: через спеку Україна муситиме збільшити генерацію електроенергії на 1 ГВт (що приблизно дорівнює потужності одного великого блока на АЕС).

Літні піки температури відступають: до України цього тижня повертається холодний атмосферний фронт. У деяких регіонах можливі дощі, однак різкого зниження температури не буде.

«Побуде з середи в Україні комфортна погода, з вихідних спека відновиться», — пише синоптикиня Наталка Діденко.

Високі температурні показники енергетика пережила відносно стабільно, а тепер на неї чатує ще одна серйозна проблема — аномальна посуха. Рівень води в річках України рекордно низький, що впливає на ефективність роботи гідроелектростанцій.

Скажімо, 7 серпня Укргідрометцентр зафіксував у Дністровському водосховищі мінімальний з 1985 року приплив води. Цей показник становив 42 куб. метри за секунду, тобто лише 17 % від норми. Подібна проблема і з річками басейну Дніпра.

Як наслідок — генерація електроенергії на ГЕС України залишається на мінімальному рівні. Натомість виробництво світла на теплових станціях дещо зросло.

Фото: Укргідроенерго Кременчуцька ГЕС

Стабільно працюють атомні станції. Наразі в роботі сім блоків АЕС, ще два на плановому ремонті. У Енергоатомі рапортують, що завершили роботи на понад половині реакторів українських АЕС: там перевантажили паливо і перевірили всі системи.

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«Ми вже скоротили загальні терміни ремонтної кампанії на 21 добу, що дало змогу виробити більше електроенергії для потреб країни», — каже керівник Енергоатому Павло Ковтонюк.

Високий рівень генерації спостерігають на СЕС. У денні години в державі навіть виникає профіцит, що й дозволяє експортувати електроенергію до Євросоюзу. А додаткові доходи енергетиці України зараз точно не завадять.

Однак в Укренерго постійно нагадують споживачам: ситуація в мережі може змінитися будь-коли. Зараз країна дуже залежить від роботи сонячних станцій, саме тому енергетики закликають споживачів не вмикати потужні пристрої з 16:00 до 23:00. Саме в цей період генерація на СЕС поступово спадає до нуля, а побутове споживання, навпаки, сильно зростає.

Особливо складна ситуація на Одещині. Через російські обстріли споживачі регіону мусять економити електроенергію протягом усієї доби.

«Користуйтеся кондиціонером правильно: не вмикайте прилад на мінімальні 16–17 градусів, натомість установіть комфортні 23–24 і заощадьте кіловати для енергосистеми. Також використовуйте автоматичний режим підтримки температури», — нагадують в Укренерго.

Фото: facebook/ НЕК 'Укренерго' - N Лінії електропередач

Ситуація з генерацією електроенергії в Україні під час війни ліпша, ніж у мирних країнах ЄС

У липні експорт світла з України перевищив обсяги імпорту. Продажі до країн-сусідок зросли майже на половину — до понад 232,5 тис. МВт·год, повідомила Консалтингова компанія ExPro.

Найдужче експорт збільшився до Словаччини — практично ушестеро. Нагадаємо, що на початку року очільник словацького уряду стверджував, що його країна зупинила екстрене постачання світла до України. На нові цифри Роберт Фіцо публічно не реагує і від української електроенергії не відмовляється.

Однак найбільше електроенергії за кордон йде через Угорщину, на яку припадали 48 % від загального експорту в липні.

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«Раптового зростання не було, усе сталося поступово. Це пояснюють великими обсягами електричної енергії, яку виробляють сонячні станції. І вони не затребувані в енергосистемі України, оскільки є надлишок — його й експортують. Коли це відбувається? У денні години, коли є пік генерації СЕС», — пояснює фахівець галузі енергетики Геннадій Рябцев.

Фото: facebook/Геннадий Рябцев Геннадій Рябцев

Натомість у серпні зростає продаж електроенергії до Румунії. Через посуху й обміління Дунаю ця країна мусила зупиняти блоки на єдиній АЕС у Чернаводі. Унаслідок чого Румунія різко збільшила імпорт електроенергії, зокрема з України.

Подібна ситуація виникла в Угорщині, яка була за крок до повної зупинки АЕС «Пакш». Однак практично в останню мить цього вдалося уникнути. З початку тижня рівень води в Дунаї зріс на 19 сантиметрів.

«Розпочався процес повторного запуску турбіни на АЕС “Пакш”. З вечора турбіна № 3 другого блока також почне виробляти електроенергію», — написав у понеділок прем'єр Угорщини Петер Мадяр.

Натомість у Румунії ситуація ще далека від нормалізації. Води для охолодження реакторів знову може забракнути. Компанія Nuclearelectrica прогнозує, що вже цього четверга доведеться контрольовано зупиняти другий енергоблок станції в Чернаводі. Рівень води на румунській ділянці Дунаю досяг критичного рівня — 2.3 м.

Фото: nytimes.com Рівень Дунаю продовжує знижуватися й наближається до одного з найнижчих показників за останні десятиліття.

«Експорт електроенергії не якась допомога, це в основному комерційний експорт. Він відбувається в рамках об'єднаної енергосистеми Європи, куди Україна входить разом з Молдовою. Де є нестача — туди й спрямовують. Але нагадав би, що в пікові години баланс в енергосистемі України досі хиткий. Увечері генерація на СЕС скорочується і вже не йдеться про жоден експорт», — додає Геннадій Рябцев.

Фахівець нагадує: у разі серйозної аварії чи нищівного російського обстрілу Україна з експортера електроенергії може знову стати імпортером.

Молдова в зоні ризику: Росія намагається скористатися ситуацією

У дуже складній ситуації останніми тижнями Молдова. Для України важлива стабільність енергосистеми сусідньої країни, адже вона тісно пов'язана з нашою. Серйозні інциденти в молдовській мережі можуть позначитися на стані української.

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Молдова сильно залежить від імпорту електроенергії з Румунії, саме звідти до Кишинева йде головна лінія постачання. Однак криза з АЕС на Дунаї провокує дефіцит електроенергії в усьому регіоні. Унаслідок чого минулого тижня Молдова була за крок до графіків знеструмлення.

Відключення світла вдалося уникнути, однак Кишинів уже рахує збитки. За кіловат молдовські споживачі платять 2.6 лея (або приблизно 6.7 грн). Натомість ціна імпортної електроенергії, скажімо, у вечірні години вдвічі вища.

Фото: ipn.md Серджіу Тофілат

«Коли нам не вдається закупити достатньо електроенергії на біржі, ми починаємо споживати аварійну допомогу, яка є набагато дорожчою й іноді перевищує 20 леїв (понад 50 грн. — Ред.) за кВт·год. Тому варто економити енергію в години пікового навантаження — вранці та ввечері. Якщо ми не скоротимо споживання, ці високі ціни відіб’ються на нашому рахунку», — пояснює фахівець у галузі енергетики організації Watchdog.md Серджіу Тофілат.

Ситуація в усьому Балканському регіоні дуже нестабільна, додає фахівець. Атомні блоки в Угорщині та Румунії не можуть працювати на повну потужність, існує ризик повної зупинки.

Болгарія також остерігається такого сценарію, там через посуху може перестати працювати АЕС «Козлодуй». Значно сповільнилися й гідроелектростанції в Сербії: генерація впала до третини від потужності.

«Як довго триватиме така ситуація? Поки що мова про серпень. Що буде далі — невідомо. Якщо рівень води в Дунаї підвищиться, електроенергії стане більше. А до того часу ми намагаємося економити вранці та ввечері», — каже Серджіу Тофілат.

Фото: bnrnews.bg АЕС «Козлодуй»

Складною енергетичною ситуацією в Молдові зараз намагається скористатися проросійська опозиція. Політики різних партій, які мають очевидні зв'язки з Кремлем, знову хочуть нав'язати Кишиневу залежність від маріонеткового режиму в Придністров'ї.

Річ у тім, що в окупованій автономії розташована найбільша в країні теплова станція. Однак молдовський уряд вже давно відмовився від закупівель електроенергії звідти. Молдовська ДРЕС, яку контролюють з Москви, роками працювала на російському газі.

«Регіон фактично не розраховувався за нього. Величезний борг за газ накопичувався роками. Утворилася унікальна економічна модель: паливо — практично безкоштовне, а вироблена з нього електроенергія продавалася за реальні гроші. Саме тому Молдовська ДРЕС могла пропонувати правому берегу відносно дешеву електроенергію», — пояснює доктор історії, директор Інституту ефективної політики (Молдова) Віталій Андрієвський.

Фото: enews.md директор Інституту ефективної політики Віталій Андрієвський

Влада Молдови не планує повертатися до співпраці з режимом у Придністров'ї. Такий варіант можливий хіба після деокупації регіону. Але й тут є питання: теплова станція дуже стара, потребує модернізації та коштів і точно не відповідає стандартам ЄС.