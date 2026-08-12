Через аварію без електрики залишилися жителі Славутича та частини Чернігівського району

Через аварію на енергооб’єкті без електрики залишилися близько 19 тисяч абонентів Чернігівського району та Славутича.

Про це повідомило "Чернігівобленерго".

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Водночас в інших регіонах України тривають аварійно-відновлювальні роботи після російських атак, інформує "Укренерго". На ранок нові знеструмлення зафіксували в Одеській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській та Харківській областях.

Енергетики зазначають, що споживання електроенергії в Україні знижується. Станом на ранок 12 серпня воно було на 3,3% нижчим, ніж у цей час напередодні. Проте українців просять таки обмежити використання потужних електроприладів з 19:00 до 22:00.