Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували Україну ракетами різних типів і 138 БпЛА

Основним напрямком удару були Одеська і Сумська області. 

У ніч на 12 серпня Росія атакувала українців балістичною ракетою «Іскандер-М», протирадіолокаційною ракетою Х-31П, керованими авіаційними ракетами Х-35 із. Била з Ростовської області та акваторії Чорного моря. Також ворог використав 138 ударних БпЛА типу Shahed (зокрема реактивними), «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Курська, Міллерова, Орла, Приморсько-Ахтарська, окупованих Донецька і Криму. 

Основним напрямком удару були Сумська і Одеська області. Про це повідомили Повітряні сили

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 112 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни», – йдеться у повідомленні. 

Фото: Повітряні сили

Зафіксовано влучання на 16 локаціях, падіння уламків – на двох. Атака триває: в небі залишаються ворожі дрони. 

  • В Полтавській області атаковано промислове підприємство.
  • В Запоріжжі ворог обстріляв «Епіцентр».  
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies