Росіяни атакували Україну ракетами різних типів і 138 БпЛА

Основним напрямком удару були Одеська і Сумська області.

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У ніч на 12 серпня Росія атакувала українців балістичною ракетою «Іскандер-М», протирадіолокаційною ракетою Х-31П, керованими авіаційними ракетами Х-35 із. Била з Ростовської області та акваторії Чорного моря. Також ворог використав 138 ударних БпЛА типу Shahed (зокрема реактивними), «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Курська, Міллерова, Орла, Приморсько-Ахтарська, окупованих Донецька і Криму.

Основним напрямком удару були Сумська і Одеська області. Про це повідомили Повітряні сили.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 112 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни», – йдеться у повідомленні.

Фото: Повітряні сили

Зафіксовано влучання на 16 локаціях, падіння уламків – на двох. Атака триває: в небі залишаються ворожі дрони.

Уночі та вранці ворог атакував Одесу. Ушкоджені інфраструктура й житлова десятиповерхівка.