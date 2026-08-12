​ДБР повідомило про підозру прикордоннику, який допомагав чоловікам виїхати до Молдови. "Клієнтів" шукали через TikTok

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру військовослужбовцю, який допомагав чоловікам незаконно виїжджати з України до Молдови.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

За даними слідства, канал незаконного переправлення діяв щонайменше із середини лютого 2026 року. Прикордонник долучився до схеми у березні.

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Клієнтів шукали через TikTok. Чоловіки, які вже незаконно виїхали з України, розповідали у соцмережі про свій досвід та передавали організаторам контакти інших охочих перетнути кордон. Надалі з ними спілкувалися у Telegram під вигаданими іменами.

Незаконний виїзд із Чернівців до Молдови коштував 5,5 тис. доларів з особи.

Прикордонник володів інформацією про місця та час несення служби прикордонних нарядів. Він зустрічав військовозобов’язаних у Чернівцях та перевозив їх до ділянки поблизу кордону. Для проїзду через блокпости чоловіків ховали у відсіку автомобіля для запасного колеса.

Працівники ДБР задокументували чотири факти незаконного переправлення. Під час п’ятої спроби перевезення військовозобов’язаних прикордонника затримали. Йому повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприянні його вчиненню шляхом надання засобів та усунення перешкод, вчинених за попередньою змовою групою осіб — ч. 2 ст. 332 КК.

Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.