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Росія вранці знову атакувала Одесу

Інформації про поранених немає. 

Росія вранці знову атакувала Одесу
Пошкоджений будинок в Одесі
Фото: Сергій Лисак Telegram

Уночі та вранці 12 серпня Росія атакувала Одесу. Внаслідок ранкової атаки пошкоджено інфраструктуру.

Під час нічного обстрілу пошкоджено житловий будинок. Минулося без поранених, повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Лисак.

«Комунальні служби оперативно прибрали територію та закрили всі віконні отвори», – сказав він.

Найбільших ушкоджень зазнала квартира на п'ятому поверсі будинку – туди влучив дрон, повідомили в ОВА. Господарів у момент удару не було вдома. 

  • 9 серпня росіяни провели масовану атаку по енергетиці та інших об'єктах Одеси. Деякі родини станом на учора залишалися без електропостачання. Енергетики повідомили, що роблять усе можливе для повернення живлення.  
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