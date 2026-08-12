38-річний львів'янин постане перед судом за підозрою в незаконному перевезенні понад 800 одиниць техніки Apple на 35 млн грн через український кордон. Його обвинувачують у контрабанді комерційних товарів в особливо великому розмірі.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
За даними слідства, у січні 2026 року чоловік на автомобілі Renault Trafic прибув у зону митного контролю Львівської митниці та для перетину кордону обрав «зелений коридор».
Під час огляду автівки митники виявили спеціально обладнані сховки. Це були три отвори в днищі автомобіля, які закривалися металевими пластинами, обшиті тканиною.
В сховках виявили 819 одиниць техніки Apple загальною вартістю понад 35 млн грн: 501 iPhone, 211 навушників та 107 смартгодинників.
Справу вже передали до суду.
- На кордоні виявили незадекларовану техніку Apple на майже 18 млн грн. Обох порушників притягнуть до відповідальності.