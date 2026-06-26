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На кордоні виявили незадекларовану техніку Apple на майже 18 млн грн

Обох порушників притягнуть до відповідальності.

На кордоні виявили незадекларовану техніку Apple на майже 18 млн грн
Фото: прикордонна служба

У пункті пропуску «Шегині» прикордонники Карпатського загону викрили дві спроби ввезення в Україну незадекларованої техніки.

В одному випадку громадянин перевозив техніку Apple вартістю близько 850 тис. грн. Він пояснив, що нібито «забув» повідомити про неї та заявив, що техніка призначена для власного використання.

Ще одну партію виявили у рейсовому автобусі, яким керувала 46-річна жінка. Майже 500 одиниць техніки, переважно Apple, були сховані у стінках автобуса. Їхню орієнтовну вартість оцінили у 17 млн грн.

Обох порушників хочуть притягнути до відповідальності.

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