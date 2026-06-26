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Окупаційна «влада» Криму запровадила там режим надзвичайного стану

Вони сподіваються, що це їм допоможе вирішити економічні питання. 

Окупаційна влада Криму запровадила режим надзвичайного стану. Рішенню передували успішні українські удари по військовій інфраструктурі окупованої території. 

У відеозверненні нелегітимного голови Криму Аксьонова йдеться, що рішення ухвалили «насамперед для вирішення питань економічного характеру». Цей режим дасть змогу окупантам «оперативно вирішувати завдання з організації стабільного функціонування».

Режим надзвичайної ситуації регіонального масштабу пошириться на Крим та Севастополь. 

  • Також у Криму – паливна криза. 
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