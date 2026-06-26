Окупаційна «влада» Криму запровадила там режим надзвичайного стану

Вони сподіваються, що це їм допоможе вирішити економічні питання.

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Окупаційна влада Криму запровадила режим надзвичайного стану. Рішенню передували успішні українські удари по військовій інфраструктурі окупованої території.

У відеозверненні нелегітимного голови Криму Аксьонова йдеться, що рішення ухвалили «насамперед для вирішення питань економічного характеру». Цей режим дасть змогу окупантам «оперативно вирішувати завдання з організації стабільного функціонування».

Режим надзвичайної ситуації регіонального масштабу пошириться на Крим та Севастополь.

На Кримському мосту, незаконно зведеному росіянами, утворилися багатокілометрові затори.