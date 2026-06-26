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На ранок внаслідок російських обстрілів є знеструмлення у 5 областях

Крім того, через негоду залишаються знеструмленими два населені пункти на Полтавщині.

На ранок внаслідок російських обстрілів є знеструмлення у 5 областях
Лінії електропередач
Фото: facebook/ НЕК 'Укренерго' - N

Станом на ранок 26 червня внаслідок російських обстрілів є знеструмлення у 5 областях, повідомляє Укренерго. 

“Внаслідок російських дронових і ракетних атак – на ранок є нові знеструмлення у Полтавській, Харківській, Херсонській, Запорізькій і Дніпропетровській областях”, – йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи.

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Крім того, через несприятливі погодні умови – залишаються знеструмленими два населені пункти на Полтавщині. 

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