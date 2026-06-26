​Аналіз крові. Про ворожу логістику

Нафта була і залишається кров’ю війни. А не лише статтею експорту і джерелом її фінансування. Що втрачає вороже угруповання, як змінюються його бойові задачі під впливом логістичних проблем? Спробуємо розібратися на конкретному прикладі.

Фото: Facebook/ГУР МОУ Ураження дронами ГУР російської техніки на сухопутному коридорі до Криму.

Територією України на північ від Азовського моря проклали шосе М14. У межах нашої держави це маршрут Херсон — Мелітополь — Приазовське — Приморськ — Мангуш — Маріуполь — Новоазовськ. Ключовий транспортний коридор півдня України, важливий для логістики портів Азовського моря. У Мелітополі маршрут перетинається з шосе М18 Харків — Сімферополь, який через Новоолексіївку, Чонгар / Джанкой веде у Крим. Окупанти позначають шосе від Новоазовська до Сімферополя як трасу Р-280. До цієї дороги прив’язана вся логістика противника в південній частині театру воєнних дій, тобто його угруповань військ «Восток» на Олександрівському й Гуляйпільському напрямках, «Днепр» на Оріхівському та Придніпровському і весь окупаційний цирк у Криму. Частково ця дорога живить угруповання противника «Юг», котре веде бойові дії під Покровськом, але не чіпатимемо його, аби сформувати загальне уявлення.

Бухгалтерія (ми не маємо доступу до розвідувальних даних, тому аналізуємо відкриті джерела, де розліт цифр чималий, відтак беремо нижчі показники):

Реклама

УВ «Восток» — це 5-та, 35-та, 29-та, 36-та армії, 90-та танкова дивізія (перекинули з УВ «Центр»), 120-та дивізія морської піхоти, частина військ 68-го армійського корпусу, три-чотири полки / батальйони територіальних військ. З урахуванням укомплектування й забезпечення військ на рівні 50–70 % це може бути щонайменше 35 тисяч військовослужбовців, 180 танків, 450 бойових броньованих машин, 250 САУ різних типів, 25 самохідних зенітно-ракетних комплексів, 1500 вантажівок загального та спеціального призначення.

Фото: ЗМІ окупантів Армія окупантів

УВ «Днепр» – 49-а, 58-а армії, частина сил 18-ї армії, 7-а, 76-а десантно-штурмові дивізії, 98-а, 104-а повітряно-десантні дивізії, 45-а бригада спецназ ПДВ. Чисельність угруповання – близько 40 тисяч військовослужбовців, 200 танків, 500 бойових броньованих машин, 300 САУ різних типів, 30 самохідних зенітно-ракетних комплексів, 2000 вантажівок загального та спеціального призначення.

У Криму військова ситуація значно заплутаніша, адже це не лише «непотоплюваний авіаносець», але й відстійник для побитих, тренувальний табір та оперативний тил з ППД, домашніми аеродромами та пунктами базування флоту. Картина вимальовується така: оперативно-тактичне угруповання «Крим» (залишки військ 18-ї армії, які з різних причин товчуться в ППД, залишки 810-ї бригади морської піхоти), підрозділи «Росгвардії», ФСБ, прикордонники та територіальні війська для внутрішньої безпеки та берегової оборони. Загальна чисельність – близько 20 тисяч осіб з урахуванням ротацій, ППО, логістики, авіації та флоту. Повітряний компонент представлений 27-ю змішаною авіадивізією, яка базується на аеродромах Бельбек, Джанкой, Саки, Гвардійське тощо, та 31-ю дивізією ППО 4-ї армії ВПС та ППО. Рештки морського компоненту – переважно малі катери та допоміжні судна.

Читайте також Стратегія виснаження. Чому Крим став головною точкою докладання зусиль літньої кампанії СОУ

Крим залишається важливим тиловим хабом для всього угруповання противника на окупованому півдні України.

Отже щодня харчуються щонайменше тричі на день 95-100 тисяч військових, повинні мати повні баки 380 танків, 950 бойових броньованих машин, 550 САУ, 75 зрк (в Криму додатково ще 40 самохідних зрк та 15 РЛС), до 4000 вантажівок, штук 40 бойових та близько десяти транспортних літаків. Не враховуємо генератори, котрі забезпечують війська електрикою, їх, здається, неможливо порахувати.

Фото: змі окупантів Армія окупантів

Реклама

Як влаштований армійський тил? Батальйон має бути автономним впродовж десяти діб, тобто тягає з собою у своєму транспорті частину військового запасу. Бригада має піднімати і утримувати в районі своєї бойової задачі запас на місяць бойових дій. Армія/корпус повинні забезпечувати поповнення запасів підпорядкованої тактичної ланки та утримувати запас на всю операцію.

Боротьбу зі складами тактичної та частково – оперативної ланки Сили оборони почали ще у 2023. У ворога вибито більше 110 тисяч вантажних автомобілів та на додачу – 4300 спеціальних машин. Це все призвело до фрагментації системи зберігання військових запасів та ускладнення транспортного забезпечення військ. Ця картина притаманна всім ділянкам фронту, хоча віслючки помічені лише в угрупованні військ противника «Запад». До віслючків у Сил оборони претензій немає, воїни світла люблять тваринок.

Якщо війська забезпечувати по нормах, не красти та не гратися в інші корупційні забавки, то окупаційна орда щодоби споживає 300-350 тонн продуктів, 6000-7000 тонн води з урахуванням технічної, 330 тонн пального та мастильних матеріалів, 50-150 тонн боєприпасів, 50-150 тонн військово-технічного майна.

Щоб все це доставити від місць зберігання до польових складів батальйонів-бригад, треба щодоби 100 залізничних вагонів та 1500-2000 вантажівок, які мають зробити 1200-1400 машино-рейсів, для чого витрачається 400-500 т пального. Зверніть увагу на водичку і порівняйте її потребу з потребою пального. Цікаво, правда?

Десь такі самі логічні побудови були зроблені штабом оборони Півдня. І пішла напружена бойова робота.

Фото: 412 бригада Nemesis СБС / Telegram Українські дрони полюють на російську логістику в глибокому тилу , трасою Р-280, що веде з Ростова-на-Дону (РФ) до анексованого Криму через окуповані території України.

На маршруті Новоазовськ – Мелітополь – Джанкой – Сімферополь є від 15 до 25 автомобільних мостів, які мають критичне значення для всього руху, 25-40 – середніх та більше 50 дорожніх споруд, руйнування яких уповільнює/зупиняє рух на певній ділянці.

Сили безпілотних систем зосередилися поки на ключовій ділянці – воротах до Криму: відомо про повне знищення двох-п'яти об’єктів, серйозне пошкодження п'яти-десяти й тимчасове виведення з нормальної експлуатації значної, хоч і не названої кількості автодорожніх споруд.

Реклама

Асиметрично, але красиво, Сили оборони досягли наступного ефекту: колони противника вимушені рухатися обхідними шляхами, котрі подовжують маршрути на 50–150 км, впала кількість машинорейсів щодоби з 1 до 0,5-0,7 (тобто машина не повертається на базу і встане під завантаження лише наступної доби), зросла потреба у вантажівках на 30-70%, по всьому маршруту з’явилися вузькі місця.

Фото: скрин відео вражена техніка армії рф

Розумні українські планувальники абсолютно чітко визначили, що головною метою цієї кампанії мають стати не всі мости, а 5-7 вузлів, які контролюють пропускну здатність всього коридору. Що вже продемонстровано вздовж всього шосе М14.

Вище ми сказали кілька слів про логістичну автономність військ, тобто перебої або повна зупинка постачання не призводять до миттєвого ефекту, тут ефект накопичувальний. Всім зрозуміло, що машини центропідвозу не постачають запаси прямо в батальйони на передку, все доставляється на армійські склади, розвантажується, потім завантажується на транспорт армії і їде до бригад, ще раз розвантажується, завантажується на транспорт бригад (мотоцикли, вкрадені у населення цивільні автівки, квадроцикли, НРК, якщо такі взагалі є, коні-віслюки-солдати. На Харківщині від противника втік верблюд і перейшов на сторону добра) і рухається до батальйонів. Іноді пішки треба нести потрібне по 50 і більше км. Уявили швидкість постачання? І все це в тактичній ланці відбувається в killzone, де так просто не погуляєш.

Ось так, знищуючи логістичний транспорт та створюючи в обраних місцях на маршрутах постачання проблеми дорожнього руху, Сили оборони щонайменше сформували хронічний добовий дефіцит постачання ворожих підрозділів на нулі. Лише контроль БПЛА над логістичним маршрутом М14 створює запізнення доставки 0,5-0,7 тис. тонн вантажів щодоби, кожен удар по транспортній інфраструктурі затримує 1,5-3 тис. тонн вантажів, а системні атаки логістики – 3-4 тис. тонн. За 5-7 діб обсяги вчасно не доставлених військових вантажів становлять десятки тисяч тонн.

Фото: соцмережі Спалена вантажівка окупантів

Для розуміння масштабів катастрофи, над розвитком якої сумлінно працюють українські дронарі, наведемо потребу звичайного батальйону, котрий веде штурмові дії середньої інтенсивності на півдні України: для забезпечення його бойової роботи потрібно доставляти на його склад щодоби 40-65 тон вантажів, зокрема 18 тонн води, 1,5 тонни їжі, 10 тонн ПММ, 5 тонн боєприпасів та до 2 тонн військово-технічного майна.

Бачимо, що одна звичайна атака на логістику ворога залишає без своєчасного постачання 12-13 батальйонів на передку.

Токмачте їх, хлопці!