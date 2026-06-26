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Росіяни обстріляли балістикою і БПЛА Кременчук на Полтавщині

Цілили в енергетичний об'єкт.

Росіяни обстріляли балістикою і БПЛА Кременчук на Полтавщині
ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Близько першої години ночі 26 червня росіяни здійснили комбіновану атаку по Кременчуку Полтавської області. Упродовж короткого часу місто зазнало обстрілу балістичними ракетами та безпілотниками.

Удар по Кременчуку підтвердив у Telegram голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич. Про ракети попереджало командування Повітряних Сил. 

За інформацією моніторингових каналів, ворог цілив в один і той самий об'єкт енергетичної інфраструктури. Станом на 1:45 офіційних повідомлень про наслідки атаки і постраждалих немає.

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