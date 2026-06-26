До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
ГоловнаСуспільствоВійна

В Одеській області внаслідок атак знеструмлено декілька населених пунктів

Ворог атакував південь регіону. 

В Одеській області внаслідок атак знеструмлено декілька населених пунктів
Наслідки обстрілу Одеської області вночі 26 червня
Фото: Олег Кіпер у Telegram

Уночі 26 червня Росія атакувала енергетику і цивільну інфраструктуру Одеської області. В Ізмаїльському районі знеструмлено кілька населених пунктів.

Також пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Горів котеджний будинок, одна людина поранена. 

«На місцях працюють усі відповідні служби», – сказав Кіпер, додавши, що над відновленням живлення до населених пунктів уже працюють. 

  • Росіяни систематично атакують Одеську область та акваторію Чорного моря. Днями в Одесі на пляжі загинула жінка – в неї влучив уламок дрона. 
  • А в ніч на 22 червня росіяни атакували агропідприємство, внаслідок чого одна людина загинула, ще троє були поранені. 
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies