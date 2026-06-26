В Одеській області внаслідок атак знеструмлено декілька населених пунктів

Уночі 26 червня Росія атакувала енергетику і цивільну інфраструктуру Одеської області. В Ізмаїльському районі знеструмлено кілька населених пунктів.
Також пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Горів котеджний будинок, одна людина поранена.
«На місцях працюють усі відповідні служби», – сказав Кіпер, додавши, що над відновленням живлення до населених пунктів уже працюють.
- Росіяни систематично атакують Одеську область та акваторію Чорного моря. Днями в Одесі на пляжі загинула жінка – в неї влучив уламок дрона.
- А в ніч на 22 червня росіяни атакували агропідприємство, внаслідок чого одна людина загинула, ще троє були поранені.