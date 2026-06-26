В Одеській області внаслідок атак знеструмлено декілька населених пунктів

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Уночі 26 червня Росія атакувала енергетику і цивільну інфраструктуру Одеської області. В Ізмаїльському районі знеструмлено кілька населених пунктів.

Також пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Горів котеджний будинок, одна людина поранена.

«На місцях працюють усі відповідні служби», – сказав Кіпер, додавши, що над відновленням живлення до населених пунктів уже працюють.