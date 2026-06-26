Свириденко: 160 угод на 10 мільярдів євро підписала Україна на конференції у Гданську

Очільниця Кабміну Юлія Свириденко, яка була головою української делегації на Конференції з відновлення у польському Гданську, заявила про підписання упродовж заходу 160 угод з урядами та компаніями, загальна сума яких сягає 10 мільярдів євро.
У Telegram прем'єр-міністерка оприлюднила список найважливіших результатів, досягнутих під час конференції:
- Україна отримала перший транш кредиту від ЄС у розмірі 3,2 мільярда євро;
- була підписана угода зі Світовим банком на суму 3,4 мільярда в єдиній європейській валюті;
- запущено Європейський флагманський фонд реконструкції України та створено Ukraine Transport Support Fund:
- житлові програми отримали фінансування на 140 мільйонів євро;
- Європейський інвестиційний банк пообіцяв допомогти з дорогами у прифронтових регіонах;
- були досягнуті домовленості про нові партнерства у сфері оборони та енергетики.
Юлія Свириденко вважає, що Конференція з відновлення у Гданську вчергове довела спільність шляху, цінностей та майбутнього України і Європи.