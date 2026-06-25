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Генштаб ЗСУ: На фронті зафіксували вже 213 боїв

Майже три десятки припали на Покровський напрямок.

Генштаб ЗСУ: На фронті зафіксували вже 213 боїв
українські військові
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Станом на 22:00 25 червня від початку доби на фронті відбулися 213 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Ворог здійснив 67 авіаційних ударів, скинув 186 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5445 дронів–камікадзе та здійснив 1990 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

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На ПівнічноСлобожанському та Курському напрямках зафіксували три боєзіткнення з росіянами. Ворог здійснив 68 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема п’ять – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Стариця, Вільча та у бік населених пунктів Козача Лопань, Ізбицьке, Чайківка.

На Куп’янському ворог п’ять разів атакував позиції Сил оборони у районі Піщаного та у бік населених пунктів Куп’янськ-Вузловий, Ківшарівка, Новоплатонівка.

На Лиманському напрямку росіяни здійснили 14 атак у районах населених пунктів Зарічне, Ямпіль та у бік населених пунктів Шийківка, Червоний Став, Ставки, Дробишеве, Лиман, Озерне. Два боєзіткнення досі тривають.

На Слов’янському Сили оборони зупинили 17 спроб загарбників йти вперед поблизу Закітного, Різниківки та в бік населених пунктів Рай-Олександрівка й Крива Лука. Ще два боєзіткнення тривають.

Один ворожий штурм зафіксували на Краматорському напрямку, де ворог намагався витіснити наших захисників із займаних позицій поблизу Малинівки.

На Костянтинівському Сили оборони відбили 18 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Плещіївка, Іллінівка, Іванопілля, Русин Яр та в напрямку Костянтинівки, Степанівки.

28 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Новоолександрівка, Родинське, Василівка, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Іванівка, Новий Донбас, Білицьке, Шевченко, Новопідгородне.

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За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовані 29 окупантів і 13 поранені; знищені склад пально-мастильних матеріалів, три одиниці автомобільної та шість одиниць спеціальної техніки ворога. Пошкоджені два пункти управління БпЛА, чотири артилерійські системи, дві одиниці автомобільної техніки, одиницю спеціальної техніки та 108 укриттів противника. Знищені або подавлені 254 безпілотні літальні апарати різних типів.

На Олександрівському наші захисники зупиняли чотири ворожі атаки в районі Олександрограда та у бік Вербового. Дві атаки наразі ще тривають.

На Гуляйпільському відбулися 20 атак окупантів у районі Добропілля та в бік населених пунктів Воздвижівка, Гірке, Різдвянка, Рівне, Староукраїнка, Гуляйпільське, Чарівне. 

На Оріхівському напрямку ворог тричі штурмував позиції наших захисників у районі Степового та у бік Павлівки.

На Придніпровському напрямку штурмових дій росіян не було.

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