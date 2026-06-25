​Зеленський: Білорусь біля кордону з Україною завершує будівництво доріг і баз зберігання боєприпасів

Вздовж українського кордону у Білорусі завершують будівництво доріг і баз зберігання боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Вздовж нашого державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, які не мають жодного іншого сенсу, крім воєнного. Це прикордонні напрямки Кобринь – Ковель, Іванове – Маневичі, Лунинець – Сарни, Речиця – Коростень та Гомель – Чернігів. Знаємо, що в російських документах це описується саме в контексті завдань так званої «СВО», - наголосив глава держави.

Президент підкреслив, що ці заходи з підготовки до потенційного розширення агресії проти України проводять під «очевидним російським впливом».

За словами Зеленського, Україна надіслала Білорусі «всі сигнали щодо такої діяльності, а також і щодо всіх інших форматів їхньої колаборації з Росією в інтересах затягування та масштабування війни».

«Білорусь знає, які кроки потрібні з її боку для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена. Кроки, спрямовані до деескалації та миру, мають бути зроблені саме білоруською стороною», - додав глава держави.