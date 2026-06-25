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Українські бійці підняли прапор на Кінбурнській косі

Росіян змусили відступити із займаних позицій. 

Українські бійці підняли прапор на Кінбурнській косі
Українські бійці підняли прапор на Кінбурнській косі
Фото: скріншот

Українські бійці підняли прапор на Кінбурнській косі.

Про це повідомило регіональне управління Сил територіальної оборони "Південь". 

“Синьо-жовтий прапор на Кінбурнській косі! Внаслідок потужного вогневого ураження Сили оборони Півдня змусили окупантів відступити із займаних позицій, відбувається  евакуація вцілілого особового складу, окупанти залишають  свої рубежі оборони. Ми не зупиняємося!” – йдеться у повідомленні. 

  • Кінбурнська коса – єдина частина Миколаївської області, що залишається під окупацією росіян. Окупанти загарбали її у березні 2022 року з боку Херсонщини. Коса важлива тим, що сюди сходять виходи з портів Херсона і Миколаєва.

  • В серпні 2024 ГУР здійснило висадку на косу й завдало ворогу втрат.

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