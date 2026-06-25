Головне за ніч та ранок четверга, 25 червня: понад 230 боєзіткнень, енергетичний “Рамштайн” у Ґданську, слідчі дії на ХАЕС

Нічна повітряна атака , 232 бойових зіткнення, бої на Покровському, Слов’янському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, потужні землетруси у Венесуелі.

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Рятувальники на місці російської атаки на Полтавщині

Україна отримала 375 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури за підсумками енергетичного “Рамштайну” у польському Ґданську. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

За результатами зустрічі партнери оголосили про додаткову допомогу українському енергетичному сектору:

Сполучені Штати Америки — 175 млн доларів США

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Швеція — 137 млн євро

Норвегія — 77 млн євро

Естонія — 2,125 млн євро

Ісландія — 550 тис. євро

Литва - 4 млн євро

Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 232 бої, з них 32 – на Покровському напрямку.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 19 разів, стільки ж – на Костянтинівському напрямку.

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Сили оборони уразили дев’ять районів зосередження живої сили противника, один пункт управління БпЛА та ще два інших важливих об’єкти противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1270 окупантів та 3 системи ППО ворога. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 397 060 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У ніч на 25 червня Росія атакувала балістичною ракетою «Іскандер-М» з окупованого Криму і 90 ударними дронами типу Shahed (зокрема реактивними), «Гербера», «Італмас» і дронами-імітаторами типу «Пародія». Била з російських напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, окупованих Донецька та Криму.

За інформацією Повітряних сил станом на 8:30 ППО збила або подавила 83 дрони типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

«Зафіксовано влучання балістичної ракети та 6 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях», – повідомили в Повітряних силах.

Сьогодні, 25 червня, на майданчику Хмельницької АЕС правоохоронці проводять слідчі дії, повʼязані із закупівлями попередніх років.

«АТ «НАЕК «Енергоатом» повідомляє, що 25 червня на майданчику Хмельницької АЕС уповноваженими правоохоронними органами проводяться слідчі дії. За наявною у товариства інформацією, слідчі дії стосуються окремих закупівельних процедур, здійснених у попередні роки», – йдеться у повідомленні компанії.

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У компанії кажуть, що сприяють роботі правоохоронних органів, надають всю необхідну документацію та інформацію відповідно до вимог законодавства України, і що зацікавлені «у всебічному, об’єктивному й неупередженому встановленні всіх обставин справи».

Більше інформації – в новині.

Столиця Венесуели Каракас з інтервалом у кілька секунд пережила два потужних землетруси силою 7,2-7,5 балів.

Як пише BBC, епіцентр був розташований за 20 кілометрів від міста. Внаслідок поштовхів руйнувалася інфраструктура. Міністерство внутрішніх справ закликало людей негайно залишити свої домівки.

Геологічна служба Сполучених Штатів на основі отриманих даних стверджує, що з вірогідністю 44% стихія могла зашкодити 10 тисяч громадян, з 30-відсотковою ймовірністю рахунок жертв може йти на сотні тисяч. Станом на 8 ранку за Києвом підтверджено загибель 32 людей і поранення 700.

Штати вже готують допомогу Венесуелі. Також готові допомогти країни Латинської Америки.

Україна висловила солідарність з венесуельським народом.

Законопроєкт, який передбачає об'єднання Румунії з Молдовою в одну державу, отримав схвалення Палати депутатів румунського парламенту за процедурою так званої "мовчазної згоди".

Ініціатива щодо початку переговорів про об'єднання країн отримала негативний висновок уряду та профільних комітетів з прав людини та юриспруденції. Але в разі успішного голосування у Сенаті рада міністрів буде змушена офіційно розпочати консультації з Кишиневом щодо можливої інтеграції.

Президентка Молдови Мая Санду в одному з інтерв'ю визнала, що під час ймовірного референдуму щодо об'єднання з Румунією проголосувала б за цю ініціативу. Її румунський колега Нікушор Дан наголосив, що сценарій об'єднання двох країн можливий лише за умови підтримки більшістю молдовського населення.

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