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Енергетичний “Рамштайн” у Ґданську: Україна отримала 375 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури

Найбільше додаткових коштів виділили США — 175 млн доларів.

Енергетичний “Рамштайн” у Ґданську: Україна отримала 375 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури
Енергетичний “Рамштайн” у Ґданську, червень 2026
Фото: Телеграм / Денис Шмигаль

Україна отримала 375 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури за підсумками енергетичного “Рамштайну” у польському Ґданську. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. 

За результатами зустрічі партнери оголосили про додаткову допомогу українському енергетичному сектору:

  • Сполучені Штати Америки — 175 млн доларів США
  • Швеція — 137 млн євро
  • Норвегія — 77 млн євро
  • Естонія — 2,125 млн євро
  • Ісландія — 550 тис. євро
  • Литва - 4 млн євро

Раніше уряд розширив обсяг будівництва нової генерації за конкурсом до понад 1,5 ГВт та створив конкурсну комісію.

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