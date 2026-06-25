Енергетичний “Рамштайн” у Ґданську: Україна отримала 375 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури

Україна отримала 375 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури за підсумками енергетичного “Рамштайну” у польському Ґданську. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.
За результатами зустрічі партнери оголосили про додаткову допомогу українському енергетичному сектору:
- Сполучені Штати Америки — 175 млн доларів США
- Швеція — 137 млн євро
- Норвегія — 77 млн євро
- Естонія — 2,125 млн євро
- Ісландія — 550 тис. євро
- Литва - 4 млн євро
Раніше уряд розширив обсяг будівництва нової генерації за конкурсом до понад 1,5 ГВт та створив конкурсну комісію.