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Bloomberg: експорт добрив через Ормузьку протоку відновився та зріс до довоєнних обсягів

Обсяги експорту швидко повертаються до довоєнного рівня.

Bloomberg: експорт добрив через Ормузьку протоку відновився та зріс до довоєнних обсягів
Корабель у Ормузькій протоці, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Постачання добрив через Ормузьку протоку упродовж минулого тижні різко збільшив пропозицію на світовому ринку. Загалом, обсяги експорту швидко повертаються до довоєнного рівня.

Про це пише Bloomberg з посиланням на аналітику компанії Kpler.

Після початку операції США проти Ірану та блокування Ормузу, значна частина судноплавства в районі протока фактично була заблокована. На той момент у черзі перебувало понад 40 суден із вантажами добрив.

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Після укладення тимчасових домовленостей між США та Іраном, через протоку вже пройшли щонайменше 16 суден із карбамідом та іншими добривами. Загальні обсяги постачань за останній тиждень зросли приблизно до 530 тисяч тонн – тоді як раніше вони майже зупинялися.

До початку загорстрення через Ормузьку протоку проходило близько третини світової торгівлі сечовиною – ключового компонента для аграрного виробництва.

Аналітики зазначають, що відновлення логістики вже вплинуло на глобальні ринки: ціни на добрива почали знижуватися, а ризики дефіциту поступово слабшають.

Аналітики наголошують, що стабілізація постачань зменшує тиск на ринок, хоча повне відновлення ланцюгів постачання ще потребує часу через затримки у морській логістиці.

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