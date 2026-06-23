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Україна та Румунія домовилися дозволити рух автобусів великої місткості через пункт пропуску «Дяківці – Раковець».

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

За результатами перемовин заступника глави Мінгромад Сергія Деркача і держсекретаря Міністерства транспорту та інфраструктури Румунії Іонеля Скріштіану, рішення є тимчасовим і діятиме до кінця літа цього року — під час пікового зростання пасажиропотоку.

За словами Деркача, цей крок дозволить пасажирам швидше перетинати кордон і суттєво розвантажить інші пункти пропуску на українсько-румунському кордоні. Наразі міністерство працює над тим, щоб зробити рух великих автобусів через «Дяківці» постійним.

Для перетину кордону на виїзд з України перевізники обов'язково мають зареєструватися в системі єЧерга.