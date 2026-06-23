«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
Булгаков, Сікорський і Вернадський, або Асиметрія нашої деколонізації
Булгаков, Сікорський і Вернадський, або Асиметрія нашої деколонізації
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
ГоловнаЕкономікаДержава

Пункт пропуску «Дяківці – Раковець» тимчасово відкрили для великих пасажирських автобусів

Мінгромад працює, аби це стало постійним.

Пункт пропуску «Дяківці – Раковець» тимчасово відкрили для великих пасажирських автобусів
Міжнародний автомобільний пункт пропуску «Дяківці – Раковець».
Фото: Державна прикордонна служба України

Україна та Румунія домовилися дозволити рух автобусів великої місткості через пункт пропуску «Дяківці – Раковець». 

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

За результатами перемовин заступника глави Мінгромад Сергія Деркача і держсекретаря Міністерства транспорту та інфраструктури Румунії Іонеля Скріштіану, рішення є тимчасовим і діятиме до кінця літа цього року — під час пікового зростання пасажиропотоку. 

За словами Деркача, цей крок дозволить пасажирам швидше перетинати кордон і суттєво розвантажить інші пункти пропуску на українсько-румунському кордоні. Наразі міністерство працює над тим, щоб зробити рух великих автобусів через «Дяківці» постійним.

Для перетину кордону на виїзд з України перевізники обов'язково мають зареєструватися в системі єЧерга.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies