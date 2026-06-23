У банку наголосили, що ця допомога супроводжується механізмами контролю та аудиту, щоб кошти надходили до визначених отримувачів.

Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила для України першу програму політики розвитку «Робочі місця в Україні та зростання приватного сектору» (DPO). Її мета — підтримати урядові реформи, які мають допомогти залучати приватне фінансування та інвестиції, вирішувати проблему нестачі робочої сили і посилювати інтеграцію України з європейськими ринками.

Програма передбачає фінансування на загальну суму 3,39 млрд доларів. Ідеться про першу операцію в межах серії з двох програм політики розвитку.

З цієї суми 1,04 млрд доларів становитиме позика Світового банку. Вона буде підкріплена кредитним підсиленням на 540 млн доларів від фонду ADVANCE Ukraine за підтримки уряду Японії, а також гарантіями на 500 млн доларів від уряду Великої Британії.

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Ще 2,35 млрд доларів Україна отримає у вигляді гранту від Фонду фінансового посередництва F.O.R.T.I.S., який створений для залучення ресурсів на зміцнення України.

Регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом заявив, що Україна, попри складні умови, продовжує рухатися шляхом реформ.

«Україна неухильно просувається у реалізації своєї програми реформ, створюючи умови для приватних інвестицій та створення робочих місць, а також послідовно посилюючи ринки та інституції задля реалізації свого прагнення до вступу в Європейський Союз», — сказав він.

За словами Сома, програма DPO відображає «значний прогрес», якого досягла Україна. Він також наголосив, що Група Світового банку та партнери готові й надалі підтримувати українські реформи, євроінтеграційні прагнення та відновлення країни.

Програма має підтримати відновлення України за участі приватного сектору. Вона охоплює три основні напрями.

Перший — створення кращих умов для приватного фінансування та інвестицій. Зокрема, йдеться про реформу правил для публічно-приватного партнерства, підтримку фінансування малого і середнього бізнесу, а також просування приватизації.

Другий напрям — залучення кваліфікованих працівників. Для цього програма підтримуватиме модернізацію житлової політики, розвиток підприємництва серед ветеранів, участь жінок на ринку праці та зменшення розриву між навичками працівників і потребами роботодавців.

Третій напрям — глибша інтеграція України з транскордонними ринками. Серед іншого, це стосується прозорості виплат для підтримки аграріїв, інтеграції українського ринку електроенергії з ЄС та наближення вимог екологічного моніторингу до європейських стандартів.

У Світовому банку зазначили, що ця програма є частиною ширшого міжнародного пакета підтримки, який допомагає Україні покривати фінансові потреби під час війни.

За останні чотири роки підтримка, мобілізована Світовим банком, допомогла уряду України надавати критично важливі послуги понад 20 млн українців. Йдеться, зокрема, про охорону здоров’я, освіту, енергетику, житловий сектор, сільське господарство, а також підтримку малого і середнього бізнесу.