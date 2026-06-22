Україна та Молдова продовжують синхронно рухатися в межах переговорного процесу щодо членства в ЄС.

Підстав для тверджень про нібито роз'єднання України та Молдови в процесі вступу до Євросоюзу немає. Обидві держави продовжують синхронно рухатися в межах переговорного процесу щодо членства в ЄС.

Про це в коментарі LB.ua заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

У зовнішньополітичному відомстві відреагували на повідомлення про те, що Україна та Молдова нібито більше "не просуватимуться до членства в ЄС синхронно".

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За словами Тихого, заяви президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн після саміту ЄС–Молдова, який відбувся 22 червня у Брюсселі, були неправильно інтерпретовані.

Він пояснив, що йшлося про стандартну процедуру переговорного процесу після відкриття першого переговорного кластера, коли кожна країна-кандидат оцінюється окремо за результатами виконання необхідних реформ.

"Україна та Молдова синхронізовано рухаються в межах переговорного процесу та послідовно проходять відповідні етапи європейської інтеграції. Сторона ЄС неодноразово відзначала виконання обома країнами необхідних умов для відкриття переговорних кластерів. Тому підстав для висновків про якесь нібито "роз'єднання" немає", – наголосили в МЗС.

У МЗС також зазначили, що після відкриття першого переговорного кластера подальший процес відбувається відповідно до методології Європейської комісії, яка передбачає індивідуальну оцінку прогресу кожної країни-кандидата.

"Україна, яка надала нового імпульсу політиці розширення Європейського Союзу та сприяла відновленню її стратегічної динаміки, розраховує на справедливий, об’єктивний та виважений підхід з боку ЄС у межах подальшого процесу розширення", – додав речник МЗС.