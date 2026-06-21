Україна не прагнула загострювати напруженість у двосторонніх відносинах із Польщею та завжди конструктивно підходила до співпраці з Варшавою.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в ефірі телемарафону "Єдині новини", пише пресслужба МЗС.

За його словами, Україна високо цінує партнерські відносини з Польщею та вдячна за надану допомогу у складний період.

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"Україна не прагнула створити такі напружені сторінки в наших двосторонніх відносинах. Ми завжди конструктивно підходили, цінували наші відносини з Польщею, були вдячні за ту допомогу, яку отримували", – зазначив глава МЗС.

Сибіга також наголосив на важливості утримання від політизації чутливих історичних питань, підкресливши, що складні сторінки минулого мають залишатися предметом професійного обговорення істориків.

"Дуже важливо зараз не політизувати чутливі питання історичного минулого. Так були складні сторінки, але нехай це обговорюють історики", – сказав міністр.

Окремо він підкреслив, що неповага до президента України є неповагою не лише до державних інституцій, а й до українського народу та його права на власну історичну пам’ять.

"Зневага до Президента України – це не лише про ордени. Це про зневагу до українського воїна, до українського народу, до нашого права мати історію. Ми цього толерувати не будемо", – заявив Сибіга.

Міністр також наголосив: "Жоден президент іншої держави не буде нам більше диктувати нашу історію".

"Ми будемо дзеркалити усі кроки, особливо якщо ці кроки недружні, зневажливі до нашої країни. Час непомічання пройшов", – додає міністр.

Також Сибіга підкреслив, що президент Польщі Навроцький виступив руйнівником тих позитивних напрацювань, яких держави досягли останнім часом. "Недаремно він отримує аплодисменти з Москви".

"Ми щодня розмовляємо з нашими польськими друзями як зберегти дипломатичний трек. Ми об'єднані спільними викликами, інтересами та спільним європейським майбутнім.

Ми повинні позбавитися тяготіння минулого на наших відносинах", – заявив глава МЗС.

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