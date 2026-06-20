Віткофф та Кушнер уже прибули до Швейцарії. У Тегерані підтвердили підготовку до переговорів.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс виступає під час 61-ї Мюнхенської конференції з безпеки, 14 лютого 2025 р

Представники США та Ірану можуть провести переговори у Швейцарії вже 21 червня. Про це в інтерв’ю Fox News заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, повідомляє DW.

За словами Венса, спецпосланник президента США Стів Віткофф і американський переговорник Джаред Кушнер уже прибули до Швейцарії. Він також не виключив, що сам долучиться до переговорів упродовж найближчих двох днів.

«Організація таких зустрічей потребує дотримання дипломатичних процедур і координації між сторонами», — зазначив віцепрезидент США.

Реклама

У Тегерані підтвердили підготовку до переговорів. До Швейцарії вирушила іранська делегація на чолі з міністром закордонних справ Аббасом Аракчі. До її складу також увійшли спікер парламенту Мохаммад Багер Галібаф, представники Ради національної безпеки, Центробанку, МЗС та міністерства нафти.

В іранському МЗС заявили, що на переговорах добиватимуться від США виконання раніше досягнутих домовленостей.

За даними МЗС Пакистану, технічні консультації між США та Іраном мають пройти 21 червня у швейцарському Бюргенштоку. У них також очікується участь представників Катару та Пакистану.

Спочатку зустріч американської та іранської делегацій планували на 19 червня, однак вона не відбулася після скасування поїздки Венса. Зараз сторони знову готуються до переговорів на тлі дипломатичних контактів між Вашингтоном і Тегераном.