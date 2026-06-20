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Японія та США розпочали військові навчання з оборони островів

Вони триватимуть до 30 червня.

Японія та США розпочали військові навчання з оборони островів
Японія та США розпочали військові навчання, червень 2026
Фото: скріншот сюжету Tokyo Broadcasting System

Сухопутні сили самооборони Японії та Корпус морської піхоти США розпочали польові навчання Resolute Dragon («Рішучий дракон»), спрямовані на відпрацювання оборони островів. Вони триватимуть до 30 червня в регіоні Кюсю на південному заході Японії та в префектурі Окінава, повідомляє японське видання Nikkei.

Під час навчань японські військові вперше використають конвертоплани V-22 Osprey, розміщені на базі Camp Saga, для тренування медичної евакуації з острова Міяко до авіабази морської піхоти США Футенма на острові Окінава.

Командувач Західної армії Сухопутних сил самооборони Японії генерал-лейтенант Сейдзі Торіумі заявив на церемонії відкриття на базі Camp Kengun у префектурі Кумамото, що демонстрація оборонних можливостей «є дуже важливою для миру і стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні».

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Nikkei нагадує, що китайські кораблі неодноразово заходили в японські води біля безлюдних островів Сенкаку в Східнокитайському морі. Острови контролює Токіо, але на них претендує Пекін. Вони розташовані приблизно за 200 кілометрів від острова Міяко.

У навчаннях також братимуть участь танки Type 10 на полігоні Хіджюдай у префектурі Оїта. Водночас вони не стрілятимуть з основних гармат після інциденту у квітні, коли під час танкових навчань на цьому полігоні четверо людей загинули або були поранені.

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