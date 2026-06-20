Японія та США розпочали військові навчання з оборони островів

Сухопутні сили самооборони Японії та Корпус морської піхоти США розпочали польові навчання Resolute Dragon («Рішучий дракон»), спрямовані на відпрацювання оборони островів. Вони триватимуть до 30 червня в регіоні Кюсю на південному заході Японії та в префектурі Окінава, повідомляє японське видання Nikkei.

Під час навчань японські військові вперше використають конвертоплани V-22 Osprey, розміщені на базі Camp Saga, для тренування медичної евакуації з острова Міяко до авіабази морської піхоти США Футенма на острові Окінава.

Командувач Західної армії Сухопутних сил самооборони Японії генерал-лейтенант Сейдзі Торіумі заявив на церемонії відкриття на базі Camp Kengun у префектурі Кумамото, що демонстрація оборонних можливостей «є дуже важливою для миру і стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні».

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Nikkei нагадує, що китайські кораблі неодноразово заходили в японські води біля безлюдних островів Сенкаку в Східнокитайському морі. Острови контролює Токіо, але на них претендує Пекін. Вони розташовані приблизно за 200 кілометрів від острова Міяко.

У навчаннях також братимуть участь танки Type 10 на полігоні Хіджюдай у префектурі Оїта. Водночас вони не стрілятимуть з основних гармат після інциденту у квітні, коли під час танкових навчань на цьому полігоні четверо людей загинули або були поранені.