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У Мюнхені з мосту впали вагони вантажних потягів, постраждала людина

Відновлювальна операція все ще триває.

У Мюнхені з мосту впали вагони вантажних потягів, постраждала людина
Фото: Скріншот

У Мюнхені цієї ночі зіткнулися два вантажні потяги, унаслідок два вагони впали з мосту на проїжджу частину.

Про це повідомляє BR24.

Внаслідок аварії одна людина отримала травми, що загрожують життю.

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Причина зіткнення наразі невідома. Обидва поїзди були порожніми.

Відновлювальна операція все ще триває. Вантажні вагони залишаються на вулиці, яка закрита для руху в обох напрямках. 

Речник пожежної служби повідомив Баварському радіо (BR), що ліквідація наслідків може тривати годинами, можливо, навіть днями.

За словами речника Deutsche Bahn, аварія сталася на лінії, яка використовується виключно вантажними поїздами. Перебоїв у регіональному та далекому залізничному сполученні немає.

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